بعد 15 عامًا من الغياب.. عودة أسطورة لامبورجيني الخارقة

كشفت شركة “لامبورجيني” عن نسخة فريدة من نوعها من طرازها الخارق "تيميراريو" تحت اسم “تريكولوري”، وذلك خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا.

وتعد هذه النسخة العودة الأولى لإصدارات "تريكولوري" الاحتفالية منذ 15 عامًا، حيث تجمع بين ألوان العلم الإيطالي واللون الأزرق الداكن المرتبط بالتاريخ الرياضي لإيطاليا.

التصميم الخارجي والرمزية التاريخية

تتميز تيميراريو تريكولوري بطلاء ثنائي اللون يمزج بين الأزرق الداكن اللامع (Blu Marinus Shiny) في الجزء الأسفل والأبيض الناصع (Bianco Monocerus) في الجزء الأعلى، مع إضافات باللون الأسود اللامع (Nero Noctis) على المرايا الجانبية، العجلات، غطاء المحرك، والموزع الخلفي.

كما تبرز أشرطة ألوان العلم الإيطالي (الأخضر والأبيض والأحمر) على الهيكل، مستلهمة الدرجة الزرقاء الملكية "سافوي أزور" التي يعود تاريخها إلى عام 1366، لتمنح السيارة مظهرًا أكثر انخفاضًا وحدة مقارنة بالطراز القياسي.

المنظومة الميكانيكية ومعدلات الأداء

تعتمد السيارة على المنظومة الميكانيكية القياسية لطراز تيميراريو؛ حيث تعمل بمحرك بنزين V8 بسعة 4.0 لترات مجهز بشاحن توربيني مزدوج، إلى جانب 3 محركات كهربائية.

وتولد هذه المنظومة الهجينة قوة إجمالية تصل إلى 907 أحصنة تُنقل إلى العجلات الـ 4، على عكس إصدار "جالاردو تريكولوري" السابق الذي أُطلق قبل 15 عامًا واعتمد على الدفع الخلفي وناقل حركة يدوي.