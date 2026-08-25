العراق يؤهل مواقعه الأثرية ويسهل تأشيرات الدخول لتنشيط السياحة

أكدت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، أن العراق يشهد تحولاً نوعياً في رؤيته لقطاع السياحة، مع توجه حكومي لتنشيط السياحة الأثرية والبيئية، إلى جانب السياحة الدينية، مستفيداً من المواقع التاريخية المنتشرة في مختلف المحافظات، ولا سيما الوسطى والجنوبية.

وأوضحت التميمي أن وزارة الثقافة تعتزم اختيار خمسة مواقع أثرية في كل محافظة، فيما لم تُحدَّد هذه المواقع حتى الآن، مشيرة إلى توجه لتسهيل إجراءات منح سمات الدخول للأجانب بهدف استقطاب المجموعات السياحية إلى المحافظات العراقية.

وأضافت أن استقرار الوضع الأمني يمثل عاملاً مهماً لجذب السياح، لافتة إلى أن تطوير السياحة لن يقتصر على وزارة الثقافة، بل يتطلب تعاوناً مؤسساتياً بين الجهات المعنية، بما يعزز الاستفادة من الإرث الحضاري للعراق.