وزير التخطيط يستقبل لجنة تحكيم "جائزة مصر للتميز الحكومي"

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لجنة تحكيم "جائزة مصر للتميز الحكومي" لعام 2026، وممثلي "برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي" برئاسة الدكتور منصور العور، وتم التشاور حول أبرز التوصيات والتوجهات المستقبليّة للارتقاء بالأداء الحكومي والخدمات الجماهيرية، وعلى رأسها:

• تحويل الجائزة إلى "برنامج وطني مستدام للتميز الحكومي" لنقل أفضل الممارسات بين كافة الجهات، والتطوير المستمر للارتقاء بالخدمات الجماهيرية.

• إطلاق نظام مركزي موحد لإدارة وتقييم الأداء الحكومي.

• إنشاء مسار وطني متخصص لقياس وتكامل الخدمات الحكومية وتسهيل بيئة الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الجائزة نجحت في تهيئة بيئة تنافسية إيجابية بين المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات للمواطنين، مشيداً بعمق الشراكة والتوأمة مع الجانب الإماراتي لدعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات.

من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي، رئيس الأداء والتميز الحكومي بالإمارات، بالنضج المؤسسي للجهاز الإداري المصري، مؤكداً أن التجربة المصرية باتت نموذجاً يُقتدى به إقليمياً، واقترح أن يتم الاستعانة بالخبرة والتجربة المصرية لتعميمها على بعض الدول العربية.

وعلى جانب آخر، أوضح السفير هشام بدر، المشرف العام على الجائزة، أن الهدف المحوري هو إحداث نقلة نوعية مستدامة في كفاءة الخدمات وليس مجرد التكريم الاستثنائي.

جدير بالذكر، فقد شهدت هذه الدورة تفاعلاً واسعاً؛ حيث تلقت الجائزة 1,804 طلبات ترشح توزع على 15 فئة مؤسسية وفردية (من بينها أكثر من 800 طلب ترشح مؤسسي)، مما يعكس الأثر المتنامي للجائزة في ترسيخ معايير الجودة الشاملة.

حضر اللقاء الدكتور كمال نصر مساعد الوزير رئيس قطاع مكتب الوزير، ومن لجنة التحكيم: العميد عبد الصمد سليمان، والأستاذ الدكتور محمد عبد ربه، والمهندس خالد مصطفى. ومن جانب برنامج الشيخ خليفة: الدكتور إبراهيم الحمادي، والسيد فهد السويدي، والسيد فهد اللنجاوي.