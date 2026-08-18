المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تحصد أعلى تقييم من الأعلى للجامعات خلال 2026

أعلن معهد التخطيط القومي، حصول المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، على أعلى درجة (٧/٧) من المجلس الأعلى للجامعات في تقييمه للمجلات العلمية منذ عام ٢٠٢١ و حتى الآن، وتعد أعلى درجة تمنحها منظومة تقييم المجلات العلمية المحلية المحكمة، بما يعكس المستوى العلمي المتميز للمجلة وجودة منظومة النشر والتحكيم العلمي المعتمدة بها.

وتأتي هذه النتيجة تتويجًا لجهود معهد التخطيط القومي ، في تعزيز جودة البحث العلمي والارتقاء بمنظومة النشر الأكاديمي، وتوسيع نطاق إتاحة المعرفة، وربط الإنتاج البحثي باحتياجات التنمية وصناعة السياسات، بما يدعم دوره بوصفه مؤسسة وطنية للبحث والتدريب والاستشارات في مجالات التخطيط والتنمية.

وتُعد المجلة إحدى الدوريات العربية المتخصصة في مجالات التخطيط والتنمية، وتصدر منذ عام 1993 بوصفها منبرًا لنشر البحوث والدراسات المتخصصة وإتاحة المعرفة المرتبطة بقضايا التنمية، بما يدعم الإنتاج العلمي للباحثين، ويرصد المستجدات والاتجاهات البحثية ذات الصلة.

وتعتمد المجلة في النشر على القواعد والمعايير المتعارف عليها أكاديميًا، وفي مقدمتها إخضاع البحوث والدراسات المقدمة للنشر للمراجعة والتحكيم العلمي من جانب نخبة من المتخصصين والخبراء وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مختلف التخصصات ذات الصلة، بما يضمن سلامة المنهج العلمي وجودة المحتوى المنشور.

وتتولى هيئة تحرير المجلة، برئاسة الأستاذ الدكتور إبراهيم حسن العيسوي، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، الإشراف على المحتوى العلمي والتحريري، وتضم في عضويتها، إلى جانب الهيئة الاستشارية، نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين، بما يدعم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية المتنوعة في تطوير المحتوى المنشور.

وتصدر المجلة بصورة ربع سنوية محكمة، وتنشر البحوث والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية، وتتناول موضوعات متعددة تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية للتنمية، إلى جانب الاتجاهات البحثية والتجارب الدولية ذات الصلة.

ولا تقتصر محتويات المجلة على البحوث والدراسات العلمية، بل تشمل أيضًا عروضًا موجزة للدراسات والبحوث التي ينجزها معهد التخطيط القومي، ومتابعة مخرجات المؤتمرات والندوات العلمية الإقليمية والدولية، فضلًا عن استعراض أحدث التقارير والدراسات والكتب المرتبطة بقضايا التخطيط والتنمية، بما يوسع نطاق الاستفادة من المعرفة المتخصصة.

وتخاطب المجلة شريحة واسعة من المهتمين بمجالاتها، تضم الباحثين والأكاديميين وأعضاء هيئات التدريس وطلاب الدراسات العليا، ومراكز الفكر والبحث العلمي، وقيادات أجهزة التخطيط وإدارة التنمية، وصناع السياسات العامة، وخبراء التنمية والتخطيط، إلى جانب المؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية.

وفي ضوء هذا التقدير، يدعو معهد التخطيط القومي الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقضايا التخطيط والتنمية إلى الإسهام بأبحاثهم ودراساتهم في المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، بما يدعم دورها كمنصة علمية متخصصة لتبادل المعرفة والخبرات، وطرح القضايا والتحديات التنموية ومناقشتها على المستويات المصرية والعربية والدولية.