وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس مؤسسة GTO العالمية سبل التعاون في تسويق المشروعات العقارية

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد زعزع، رئيس مؤسسة GTO العالمية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التسويق والترويج للمشروعات العقارية والتنموية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التسويقية للمؤسسة للوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين والعملاء، وخاصة من الأسواق الخارجية، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزراة.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، والترويج للمشروعات العمرانية والسياحية والتنموية التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز قدرة القطاع العقاري المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أهمية التعاون مع المؤسسات والشركات ذات الخبرات التسويقية الدولية للوصول إلى أسواق جديدة وشرائح مستهدفة من العملاء.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث آليات التعاون في إعداد وتنفيذ خطط تسويقية، تعتمد على الأدوات الحديثة وقنوات التسويق الدولية، بما يبرز المزايا التنافسية للمشروعات المصرية، وما تتمتع به المدن الجديدة من مقومات عمرانية وسياحية وخدمية خصوصًا مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة، فضلًا عن الفرص المتاحة أمام المستثمرين والعملاء الراغبين في الاستثمار أو التملك.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد زعزع عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدًا اهتمام مؤسسة GTO بالتعاون في الترويج للمشروعات المصرية، ودعم جهود التسويق والوصول إلى أسواق وعملاء جدد، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار العقاري والسياحي في مصر.