مران الأهلي في إسبانيا.. «عموتة» يرفع الحمل البدني ويُخصّص فقرة للحراس قبل مواجهة برشلونة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الأحد، خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة أمس.

وبدأ مران الأهلي بجلسة سريعة عقدها الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين، حرص خلالها على شرح عدد من النقاط الفنية والتكتيكية، والتأكيد على ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة.

وعقب المحاضرة، خاض لاعبو الأهلي مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة تحت قيادة مخطط الأحمال، بهدف رفع معدلات اللياقة والوصول إلى أفضل جاهزية قبل بداية الموسم.

وشهد المران أيضًا تنفيذ فقرة خاصة بالكرة، إلى جانب تدريبات قوية لحراس المرمى، حيث خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات متنوعة تحت قيادة مدرب الحراس، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع عناصر الفريق.

ويواصل الأهلي تحضيراته في إسبانيا حتى يوم 20 أغسطس الجاري، وسط تركيز من الجهاز الفني على رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض المنافسات الرسمية.

ويترقب الأهلي مواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها أول مواجهة يخوضها برشلونة على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه، كما ستكون الظهور الرسمي الأول للفريق الكتالوني أمام جماهيره استعدادًا للموسم الجديد.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الأولى، ليصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يخوض منافسات كأس خوان جامبر، في خطوة تعكس الحضور المتزايد للفريق على الساحة الدولية.