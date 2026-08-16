الهلال يطارد جناح تشيلسي.. لماذا اختار بيدرو نيتو المشروع السعودي على كبار إنجلترا؟

يبدو أن نادي الهلال السعودي بصدد إضافة اسم جديد من العيار الثقيل إلى مشروعه الطموح بعدما قطع شوطًا مهمًا في مفاوضاته مع البرتغالي بيدرو نيتو جناح تشيلسي الإنجليزي في صفقة قد تمثل واحدة من أبرز تحركات النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق تقارير إعلامية حديثة توصل الهلال إلى اتفاق مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية بينما أصبح الطريق إلى الإعلان الرسمي مرتبطًا بالمفاوضات مع تشيلسي حول قيمة الصفقة. وتشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي منفتح على بيع نيتو مقابل نحو 60 مليون يورو.

لكن الصفقة المنتظرة لا تبدو مجرد محاولة من الهلال لإضافة اسم أوروبي جديد إلى قائمته؛ فاختيار نيتو تحديدًا يكشف عن توجه مختلف في سوق الانتقالات عنوانه البحث عن لاعب قادر على صناعة الفارق داخل الملعب وليس الاكتفاء بالاسم أو الشهرة.

الهلال يسبق كبار إنجلترا إلى نيتو

المفارقة الأبرز في الصفقة أن نيتو لم يكن هدفًا سعوديًا فقط فاللاعب البرتغالي ارتبط خلال الفترة الماضية باهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي من بينها مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام بينما دخل الهلال على خط المفاوضات بقوة ونجح في الحصول على موافقة اللاعب على الشروط الشخصية بحسب التقارير.

وهنا تكمن أهمية التحرك الهلالي فالنادي السعودي لا ينافس هذه المرة على لاعب خرج من حسابات الكرة الأوروبية وإنما يتحرك لضم جناح دولي لا يزال يمتلك مكانة داخل أحد أكبر أندية إنجلترا وهو ما يعكس ارتفاع سقف الأسماء التي يستهدفها الهلال في المرحلة الحالية.

لماذا يريد الهلال بيدرو نيتو؟

الإجابة لا تتعلق فقط بسرعة اللاعب أو شهرته الأوروبية وإنما بالاحتياجات الفنية للفريق فنيتو جناح قادر على اللعب في أكثر من مركز هجومي ويمتلك سرعة كبيرة في الانطلاق وقدرة على التحول من الاستلام إلى الهجوم في لحظات قليلة إلى جانب جودة ملحوظة في إرسال الكرات العرضية وصناعة الفرص.

وهذه الخصائص تجعله مناسبًا لفريق يريد اللعب بأسلوب هجومي خصوصًا عندما يواجه منافسين يعتمدون على التكتل الدفاعي وإغلاق المساحات.

كما أن خبرته الطويلة في الدوري الإنجليزي تمنحه ميزة مهمة؛ فهو يعرف طبيعة المباريات عالية الإيقاع وسبق له اللعب تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير وهو ما يقلل من المخاوف المرتبطة بانتقال لاعب أوروبي إلى بيئة جديدة.

صفقة نيتو.. رسالة من الهلال إلى السوق الأوروبي

إذا اكتملت الصفقة فإن الهلال لن يكون قد تعاقد مع لاعب جديد فقط وإنما سيكون قد وجه رسالة واضحة إلى سوق الانتقالات الأوروبية.

الرسالة تقول إن الأندية السعودية لم تعد تستهدف فقط اللاعبين الذين وصلوا إلى نهاية مسيرتهم بل باتت قادرة على جذب لاعبين في سن تسمح لهم بتقديم سنوات من العطاء ولديهم حضور مستمر على أعلى مستوى.

نيتو المولود في 9 مارس 2000 يبلغ حاليًا 26 عامًا أي أنه يدخل المرحلة التي يفترض أن يكون خلالها اللاعب في قمة نضجه الفني والبدني.

وهذا تحديدًا ما يجعل الصفقة مختلفة عن العديد من التعاقدات التي شهدها الدوري السعودي في السنوات الماضية.

من أكاديمية سبورتينج براجا إلى قمة البريميرليج

قصة بيدرو نيتو مع كرة القدم الأوروبية بدأت في البرتغال عندما انضم إلى أكاديمية سبورتينج براجا في سن مبكرة ولم يستغرق اللاعب وقتًا طويلًا حتى بدأ في لفت الأنظار مستفيدًا من سرعته ومهارته وقدرته على اللعب في المساحات.

وخاض أول مباراة احترافية له مع الفريق الرديف لبراجا في مايو 2017 أمام بورتو «ب» قبل أن يحصل سريعًا على فرصة مع الفريق الأول.

وفي ظهوره الأول بالدوري البرتغالي الممتاز تمكن نيتو من التسجيل أمام ناسيونال ليصبح في ذلك الوقت أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ براجا بالمسابقة.

كانت تلك البداية بمثابة مؤشر مبكر على أن اللاعب يمتلك شيئًا مختلفًا.

تجربة لاتسيو.. خطوة لم تكتمل

في صيف 2017 انتقل نيتو إلى لاتسيو الإيطالي على سبيل الإعارة لكنه لم يحصل على المساحة التي كان يبحث عنها واكتفى بالمشاركة في أربع مباريات.

وعاد بعدها إلى البرتغال قبل أن تبدأ المرحلة الأهم في مسيرته عندما انتقل إلى إنجلترا.

وهناك تحديدًا بدأ اسم بيدرو نيتو في التحول من موهبة برتغالية شابة إلى لاعب يعرفه جمهور الكرة الأوروبية جيدًا.

وولفرهامبتون.. حيث نضج نيتو

في عام 2019 انضم نيتو إلى وولفرهامبتون واندررز لتبدأ تجربته الحقيقية مع الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى مدار فترته مع وولفرهامبتون شارك في 111 مباراة وسجل 11 هدفًا رغم أن مسيرته لم تخلُ من الإصابات التي أثرت في انتظام مشاركاته.

لكن الفترة الإنجليزية ساعدته على تطوير جوانب عديدة من شخصيته داخل الملعب خصوصًا في التعامل مع السرعة البدنية للمباريات والضغط واللعب ضد أقوى الفرق ومع مرور الوقت أصبح نيتو هدفًا لعدد من الأندية الكبيرة في إنجلترا.

تشيلسي.. القفزة الأكبر

في أغسطس 2024 انتقل نيتو إلى تشيلسي في خطوة مثلت قفزة جديدة في مسيرته ووضع الانتقال إلى ستامفورد بريدج اللاعب أمام منافسة مختلفة تمامًا لكنه تمكن من إضافة ألقاب جديدة إلى سجله بعدما توج مع تشيلسي بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

والآن وبعد عامين فقط من انتقاله إلى تشيلسي يجد نيتو نفسه أمام احتمال خوض تجربة جديدة لكن هذه المرة بعيدًا عن إنجلترا.

والمفارقة أن النادي الذي يسعى لضمه قد يدفع نحو 60 مليون يورو تقريبًا للحصول على خدماته وهي قيمة تؤكد أن اللاعب لا يزال يحتفظ بقيمة سوقية كبيرة.