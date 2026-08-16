" أنا المدرب ".. هل انتهى شهر العسل بين إنزاجي وبنزيما في الهلال؟

لم يكن فوز الهلال على الفيصلي 4-2 في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين كافيًا لتهدئة الأجواء داخل غرفة ملابس "الزعيم" بعدما كشفت تقارير إعلامية عن خلاف حاد نشب بين الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق والفرنسي كريم بنزيما عقب استبدال المهاجم المخضرم خلال المباراة.

المشهد اللافت لم يكن في نتيجة اللقاء أو الأهداف الأربعة التي سجلها الهلال وإنما في الطريقة التي انتهت بها ليلة الانتصار بعدما تحول قرار فني اتخذه إنزاجي إلى أزمة شخصية داخل غرفة الملابس في واقعة تفتح الباب أمام تساؤلات أكبر: هل بدأت العلاقة بين المدرب الإيطالي وهداف ريال مدريد السابق في التعرض لأول اختبار حقيقي؟ وهل يمكن أن تتحول الواقعة إلى أزمة تهدد مستقبل بنزيما مع الهلال؟

البداية من قرار الاستبدال

تعود تفاصيل الأزمة إلى الدقيقة 70 من مباراة الهلال والفيصلي عندما قرر إنزاجي إخراج بنزيما من الملعب وبحسب التقارير الإعلامية المتداولة لم يتقبل المهاجم الفرنسي القرار بالصورة التي أرادها الجهاز الفني وأبدى غضبه من خروجه قبل أن يتطور الأمر إلى نقاش حاد بين اللاعب ومدربه عقب نهاية المباراة.

وبعيدًا عن تفاصيل ما قيل بين الطرفين فإن جوهر الخلاف يبدو مرتبطًا بمسألة أكبر من مجرد استبدال لاعب في مباراة افتتاحية؛ فبنزيما ليس لاعبًا عاديًا داخل الهلال وإنما نجم عالمي يمتلك تاريخًا طويلًا مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي فيما جاء إنزاجي إلى النادي السعودي وهو يحمل مشروعًا فنيًا واضحًا يريد فرضه منذ البداية.

وهنا تبدو المواجهة بين هيبة النجم وسلطة المدرب واحدة من أهم القصص التي قد تفرض نفسها على الهلال خلال الفترة المقبلة.

"أنا هنا المدرب".. رسالة إنزاجي

ووفقا ما نقلته تقارير إعلامية عن مصادر مقربة من الهلال فإن بنزيما اعترض على قرار استبداله بينما تمسك إنزاجي بصلاحياته الفنية ورفض أن تتحول مكانة اللاعب أو تاريخه إلى عامل مؤثر في قراراته.

وتردد أن المدرب الإيطالي وجه رسالة واضحة إلى المهاجم الفرنسي مضمونها أنه صاحب القرار الفني الأول داخل الفريق.

وبغض النظر عن دقة العبارات المنقولة حرفيًا فإن الرسالة الأهم التي تحملها الواقعة هي أن إنزاجي يريد منذ البداية وضع حدود واضحة للعلاقة بين المدير الفني ونجوم الفريق.

فالمدرب الذي وصل إلى الهلال بعد تجربة ناجحة مع إنتر ميلان لا يبدو مستعدًا للتنازل عن فلسفته التدريبية أو السماح لأي لاعب مهما كان اسمه بأن يصبح أكبر من المنظومة.

بنزيما.. نجم لا يقبل دورًا هامشيًا

في المقابل فإن شخصية بنزيما وتاريخه يجعلان التعامل معه مختلفًا عن التعامل مع أي لاعب آخر فالمهاجم الفرنسي اعتاد خلال مسيرته أن يكون أحد العناصر الأساسية في الفرق التي لعب لها كما أن قيمته الفنية تعتمد بدرجة كبيرة على وجوده داخل منطقة الجزاء وعلى استمراره في الملعب لأطول فترة ممكنة لصناعة الفارق.

ومنذ وصوله إلى الدوري السعودي أثبت بنزيما أنه لا يزال قادرًا على التسجيل وصناعة الأهداف وهو ما يجعل إخراجه من الملعب خصوصًا في المباريات التي يشعر خلالها بقدرته على الاستمرار أمرًا قد لا يمر دائمًا بسهولة.

لكن في المقابل فإن إنزاجي ينظر إلى الفريق من زاوية مختلفة؛ فالموسم طويل والمباريات كثيرة والحفاظ على الحالة البدنية للاعبين وإدارة دقائق المشاركة يمثلان جزءًا أساسيًا من عمله.

ومن هنا يمكن فهم سبب تحول قرار فني بسيط إلى اختبار مبكر للعلاقة بين الطرفين.

الأرقام تقف إلى جوار بنزيما

ورغم الجدل الذي أثير حول الواقعة فإن الأرقام تمنح بنزيما موقفًا قويًا من الناحية الفنية فمنذ انتقاله إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع الاتحاد شارك المهاجم الفرنسي في 14 مباراة بمختلف المسابقات نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 أخرى.

هذه الأرقام تعني أن بنزيما ساهم تهديفيًا في 15 هدفًا خلال 14 مباراة وهو معدل يؤكد أن اللاعب يمثل ورقة هجومية مؤثرة بالنسبة للهلال.

وبالتالي فإن أي قرار يتعلق بتقليص دوره أو استبعاده من الحسابات الأساسية لن يكون قرارًا فنيًا عابرًا وإنما سيحتاج إلى دراسة دقيقة خصوصًا أن الفريق مقبل على موسم مليء بالتحديات.

إنزاجي يريد "هلالًا" مختلفًا

المشكلة الحقيقية قد لا تكون في عملية الاستبدال نفسها وإنما في اختلاف الرؤية بين المدرب واللاعب فإنزاجي جاء إلى الهلال بهدف بناء فريق قادر على المنافسة بأسلوبه الخاص وهو مدرب يعتمد على الانضباط التكتيكي والتحرك الجماعي وتوزيع الجهد على مدار المباراة.

وفي هذا النوع من المشاريع لا يمكن لأي لاعب أن يكون فوق النظام مهما كان اسمه أو تاريخه.

ومن المؤكد أن إنزاجي يدرك جيدًا قيمة بنزيما لكنه في الوقت نفسه يريد أن تكون المجموعة هي الأساس وليس الفرد.

وهنا ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الواقعة مجرد لحظة غضب عابرة أم أنها كشفت بالفعل عن اختلافات أعمق في وجهات النظر.

الهلال يتدخل لاحتواء الأزمة

وبحسب التقارير المتداولة تدخل عدد من مسؤولي الهلال عقب المباراة لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء بين المدرب واللاعب وهذه الخطوة تبدو طبيعية في نادٍ بحجم الهلال خاصة أن الإدارة تدرك أن استمرار أي خلاف بين أحد أهم نجوم الفريق ومديره الفني قد ينعكس سريعًا على غرفة الملابس.

فالهدف الأساسي في الوقت الحالي هو منع تحول واقعة واحدة إلى انقسام داخل الفريق خصوصًا في بداية موسم جديد يرفع خلاله الهلال سقف طموحاته محليًا وقاريًا.

ومن المرجح أن يكون احتواء الخلاف سريعًا هو السيناريو الأكثر فائدة لجميع الأطراف لأن استمرار التوتر لن يخدم بنزيما ولا إنزاجي ولا النادي.