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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناصر الشمراني يهاجم سامرفيل بعد ظهوره الأول مع الهلال: كان بخيلًا للغاية

سامرفيل
سامرفيل
إسلام مقلد

تعرض الهولندي كريسينسيو سامرفيل، جناح الهلال الجديد، لانتقادات حادة عقب ظهوره الرسمي الأول مع الفريق، خلال الفوز على الفيصلي بنتيجة 4-2، في الجولة الأولى من منافسات دوري روشن للمحترفين.

شارك سامرفيل أساسيًا في تشكيل الهلال أمام الفيصلي، لكنه أهدر فرصة محققة بطريقة غريبة خلال أحداث الشوط الثاني، ما أثار انتقادات واسعة، رغم نجاحه في الحصول على ركلة جزاء لصالح فريقه خلال المباراة.

ناصر الشمراني: سامرفيل لا يجيد الإنهاء

وقال ناصر الشمراني، نجم الهلال السابق، خلال تصريحات عبر برنامج «دورينا غير»: «سامرفيل لا يجيد الإنهاء بالطريقة المثالية، وأعتقد أنه سيجلس بديلًا لسالم الدوسري عند عودة الأخير من الإصابة».

وأضاف: «سالم الدوسري لاعب رائع ويجيد الإنهاء بأفضل طريقة ممكنة، فقد لعبت معه في بداية تصعيده للفريق الأول، وكان يشبه سامرفيل في هذا الجانب، ولكنه ظل يعمل حتى أصبح يُنهي الهجمات بشكل رائع».

انتقاد بسبب إهدار الفرصة

وأضاف: «كان من المفترض أن يسجل سامرفيل من فرصة واحدة على الأقل، ولكنه كان بخيلًا للغاية».

سامرفيل الهلال الفيصلي دوري روشن للمحترفين دوري روشن

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