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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
آية التيجي

خطفت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة صيفية لافتة، ظهرت خلالها بإطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة، خلال استمتاعها بأجواء البحر والطبيعة، لتتصدر إطلالتها اهتمام محبي الموضة والجمال.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وظهرت هاندا أرتشيل في الصور بإطلالة باللون الأزرق، اختارت فيها فستانًا أنيقًا بتصميم مكشوف من منطقة الكتفين، مع فتحة صدر على شكل حرف V، بينما جاء الجزء الأوسط من الفستان بتصميم مجمع وملتف حول الخصر، ليمنح الإطلالة لمسة أنثوية مميزة.
 

واعتمدت هاندا أرتشيل على فستان أزرق طويل بتصميم انسيابي، تميز بجزء طويل من القماش المنسدل من أحد الجانبين، ما أضفى على الإطلالة طابعًا رقيقًا وحيويًا يتناسب مع أجواء الصيف والشاطئ.

وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها الصيفية بنظارة شمسية كبيرة باللون الأسود، منحتها لمسة عصرية، كما اختارت أقراطًا دائرية كبيرة باللون الذهبي، إلى جانب مجموعة من الأساور ذات الألوان الداكنة والبنية.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل تعتمد تسريحة شعر بسيطة

ومن الناحية الجمالية، اختارت هاندا أرتشيل تسريحة شعر بسيطة، حيث رفعت شعرها إلى أعلى في تسريحة تبدو عفوية، مع ترك بعض الخصلات تنسدل حول وجهها.

كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا يبرز ملامحها الطبيعية، مع التركيز على العينين، لتكتمل إطلالتها الصيفية دون مبالغة.

هاندا أرتشيل

إطلالة هاندا أرتشيل تجمع بين الأناقة والطابع الصيفي

وجاء اختيار اللون الأزرق مناسبًا لأجواء البحر والصخور والطبيعة المحيطة بها، بينما ساهمت الإكسسوارات والنظارة الشمسية في إضافة لمسة أكثر عصرية إلى إطلالتها.

وتعد إطلالات هاندا أرتشيل من الموضوعات التي تحظى باهتمام متابعيها ومحبي الموضة، خاصة مع تنوع اختياراتها بين الأزياء الكاجوال والإطلالات الصيفية والفساتين الأنيقة.

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هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
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