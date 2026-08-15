مراد مكرم يشيد بفتاة مول أربيلا: «ستات مصر في حتة تانية خالص»

أشاد الفنان والإعلامي مراد مكرم بالموقف البطولي لفتاة ظهرت خلال حادث مول أربيلا بالتجمع الخامس، بعدما بادرت بالمساعدة في إنقاذ المصابين، مؤكدًا أن المرأة المصرية دائمًا ما تكون حاضرة وقت الشدة.

فتاة المول اربيلا

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الست المصرية لما تلم شعرها، زي الراجل كده ما يشمر كمه، اللي هو استعنا على الشقاء بالله».

وأضاف: «لما تلاقي ست مصرية بتلم شعرها تعرف إنها مش مستنية مساعدة من حد، هي هتساعد وهتنجز وهتخلص.. ستات مصر في حتة تانية خالص يا جماعة.. تحية إجلال واحترام لفتاة مول أربيلا بالتجمع».