مصطفى بكري: حريق بمول أربيلا بلازا يخلف حالتي وفاة و8 مصابين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه منذ قليل، شهد مول أربيلا بلازا في القاهرة الجديدة حادثًا مؤسفًا، بعد اندلاع حريق داخل أحد المطاعم، بالتزامن مع سقوط أحد المصاعد داخل المول.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أنه تواصل هاتفيًا مع مالك المول للوقوف على تفاصيل الواقعة وتطوراتها.

سقوط المصعد

وتابع أنه بحسب المعلومات أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة تفاصيل الواقعة لكشف ملابسات سقوط المصعد، وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.