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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد.. محمد رمضان يشعل جولف العلمين بأضخم حفلات الصيف.. ورسائل إنسانية تخطف الأضواء

محمد رمضان
محمد رمضان
باسنتي ناجي   -  
تصوير محمد زاهر

 أحيا النجم محمد رمضان أضخم حفلات صيف 2026 على مسرح بورتو جولف مارينا العلمين الجديدة، بحضور جماهيري هو الأكبر منذ انطلاق الموسم، في عرض متكامل جمع الموسيقى والسينما والاستعراض على نحو غير مسبوق.

محمد رمضان

لم يترك رمضان شيئاً للصدفة فقد خضع لأكثر من بروفة مكثفة على الفقرات الاستعراضية والأغاني، وكانت كل بروفة بمثابة "حفل متكامل" بهدف الوصول إلى الصورة المرضية التي تليق بجمهوره الذي تشوق للقائه.

وجاءت النتيجة عرضاً استثنائياً استمر ساعتين متتاليتين، أشعل خلالها حماس الحضور.

وقدم رمضان فقرته على مسرح عالمي ل تامر فوزي صمم خصيصاً للمناسبة، بإضاءة درامية مبهرة لوليد الحريري حيث تحولت أغانيه إلى لوحات بصرية متكاملة أشبه بـ "كليبات لايف"، حيث فصول مسرحية غير مسبوقة استخدم فيها ولأول مرة في حفلاته عدداً من السيارات الفارهة إلى جانب "الحنطور"، في مزج مبهر بين البصر والصوت منح الجمهور تجربة ترفيهية متكاملة.

وتضمن برنامج الحفل باقة من أنجح أغانيه المميزة منها "نمبر وان"، "بم بم"، "محمد"، "حبي أنا من غيرك"، "روح"، "جميلة"، "تعالالي"، "سحرها ما بيخلص"، "صح".

شهدت منطقة كبار الزوار حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، منهم عمرو وهبة، داليا شوقي، المنتج مصطفى سرور، الكابتن تامر بيجاتو،محمد الدهشوري رئيس سيلفر سكرين إلى جانب نجل محمد رمضان، ونجل أمير كرارة، ونجل أحمد السقا، وعدد من الشخصيات العامة.

وخلال الحفل، حرص رمضان على توجيه رسالة إنسانية مباشرة، إذ أوقف فقرته لإخراج سيدة مسنة من بين الحشود إلى منطقة أكثر أماناً بجوار المسرح.

 كما تدخل شخصياً لإخراج عدد من الفتيات من مناطق التكدس لضمان سلامتهن، في لقطات إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي.

ووصف الحفل بأنه وضع معياراً جديداً لحفلات الساحل الشمالي، يجمع بين الإبهار البصري وجودة الصوت والتفاعل المباشر مع الجمهور.

واختتم رمضان الحفل بتفاعل جماهيري غير مسبوق، ليؤكد مجدداً مكانته كأحد أبرز نجوم الاستعراض في المنطقة، وقدرته على تحويل الحفل الغنائي إلى حدث فني متكامل.

وفي ختام الحفل حرص علي توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في انجاح الحفل والمنظم ياسر الحريري أمازون إنترتينمنتس ومصطفي السويسي .

محمد رمضان يلا ساحل نجوم الفن

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