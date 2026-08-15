محكوم عليه.. كشف حقيقة تضرر سيدة من عدم تنفيذ حكم قضائي ضد طبيب تسبب لها في عاهة مستديمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر بحبس أحد الأطباء لقيامه بإجراء عملية جراحية لها بإحدى المستشفيات بسوهاج والتسبب فى إحداث عاهة مستديمة لها نتيجة خطأ طبى.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (طبيب بشرى- مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج "محكوم عليه بالحبس عام فى الدعوى المقامة من الشاكية") ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية ، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.