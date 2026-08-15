القبض على مالك قطع غيار سار بسيارته عكس الإتجاه في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الإتجاه أعلى أحد الكبارى بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "الملاكى" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مالك محل قطع غيار سيارات "يحمل رخصة قيادة منتهية" - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



