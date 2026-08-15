قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحقيق مع شريك الفنان أحمد مجدى بتهمة اقتحام مقر شركته فى منطقة قصر النيل
دعاء الرزق بالعمل.. ردده بيقين يفتح الله لك الأبواب المغلقة
الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة
السيطرة على حريق مخزن أخشاب في الهرم بالجيزة | شاهد
من 15 لـ 6 سنوات| تخفيف السجن لعاطلين بتهمة حيازة استروكس وحشيش
85 مليون دجاجة شهريًا.. هل يستوعب إنتاج مصر طرح الدواجن على بطاقات التموين؟
زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرناطة الإسبانية ويلحق أضرارا بالمباني
تجاوزت الـ10 ملايين دولار.. الرعاية الصحية: 37% ارتفاعا في إيرادات السياحة العلاجية
زلزال بقوة 4.5 درجة يقع قبالة محافظة "فوكوشيما" اليابانية
المتهم بارتكاب جريمة 15 مايو يعترف: اشتريت السلاح والذخائر من الدارك ويب
رسمياً.. موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 للعاملين في القطاع الحكومي والجهات التابعة
«الزراعة»: مصر تحقق إنتاجية تصل إلى 10 أطنان للهكتار من الأرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل استئناف المتهمين على سجنهم 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه في قضية منصة FBC

المتهمون
المتهمون
إسلام دياب

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات الاستئناف في قضية منصة FBC المتهم فيها عدد من الأشخاص بالنصب على المواطنين، لجلسة 19 أكتوبر المقبل، لحضور المتهمين.

وكانت جهات التحقيق استأنفت الحكم الصادر بحق المتهمين، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وقضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمعاقبة المتهمين في قضية منصة FBC بالنصب على المواطنين، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد 14 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات تورط المتهم في مخالفات مالية والاستيلاء على أموال من المواطنين عبر المنصة بطرق غير مشروعة، ما تسبب في إلحاق أضرار بعدد من الضحايا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أهمية التصدي لجرائم النصب الإلكتروني، وتشديد العقوبات لردع القائمين على مثل هذه الكيانات الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.

محكمة القاهرة الاقتصادية قضية منصة FBC منصة FBC النصب النصب على المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

خلال استقبال المحافظ لمدير الأمن

محافظ جنوب سيناء يبحث مع مدير الأمن تعزيز التنسيق الأمني لخدمة المواطنين والزائرين

محافظ الفيوم

محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القرض الأوروبي ودخولها الخدمة

صورة موضوعية

140 جنيهًا للمتر.. تشديد الرقابة على سيارات نقل المياه بالبحر الأحمر

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد