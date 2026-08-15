كشف حقيقة سرقة حقيبة أموال من قائد أتوبيس نقل عام في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى من قائد أتوبيس نقل عام بأسلوب المغافلة بالقاهرة ولاذ بالفرار .

وبالفحص تم تحديد قائد الأتوبيس المشار إليه (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 6 يوليو الجارى وحال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب إكتشف إختفاء حقيبة بها عدد من التذاكر الورقية ، ونفى سرقة أية مبالغ مالية منه.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لاعتقاده بوجود مبلغ مالى بداخلها، وقيامه بالتخلص منها عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .