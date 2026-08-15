من 15 لـ 6 سنوات| تخفيف السجن لعاطلين بتهمة حيازة استروكس وحشيش

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محام العاسية، بقبول استئناف عاطلين على حكم محكمة جنايات أول درجة القاضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 سنةوقضت بتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بـ منشأة ناصر.

الاتجار في مخدرات الحشيش والاستروكس

بدأت الواقعة بـ ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية بالاتجار في مخدرات الحشيش والاستروكس بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة تمكنت من خلالها من ضبط المتهمين، وبحوزتهما كميات من مخدرات الحشيش والآيس والاستروكس، إلى جانب مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وهاتفين محمولين.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.