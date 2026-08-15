إقالة كبير المفاوضين التجاريين بكوريا الجنوبية وسط تزايد ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية

أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون، أنه تمت إقالة كبير المفاوضين التجاريين بكوريا الجنوبية يو هان-كو من منصبه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وسط سلسلة من القضايا التجارية الثنائية التي لم يتم حلها.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد الجنوبية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم السبت - إنه تم إخطار يو بقرار إقالته من قبل وزارة إدارة شؤون الموظفين يوم الجمعة، دون الخوض في تفاصيل سبب القرار.

وتأتي هذه الإقالة في وقت حساس بالنسبة للعلاقات التجارية الثنائية؛ حيث تواجه سول ضغوطا أمريكية متزايدة لتسريع التزاماتها الاستثمارية بموجب اتفاقية ثنائية، إلى جانب نزاع حول الغرامات المفروضة على شركة التجارة الإلكترونية العملاقة كوبانج المدرجة في الولايات المتحدة بسبب خرق البيانات الشخصية.

وفي يوم الخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا يفرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 15% على الطائرات المسيرة ومكوناتها، بما في ذلك الواردات القادمة من كوريا الجنوبية.

وشغل يو سابقا منصب وزير التجارة في عهد إدارة مون جيه-إن، وأعيد تعيينه في المنصب مع انطلاق إدارة لي جيه ميونج في يونيو من العام الماضي.

ومنذ عودته إلى منصبه، ظل يقود المفاوضات التجارية مع واشنطن، بما في ذلك المحادثات حول الرسوم الجمركية الأمريكية والتزامات سول الاستثمارية.



