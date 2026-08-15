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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«النور» تجربة درامية جديدة من 10 حلقات بفكرة عمر رياض وأحمد غانم

عمر محمد رياض
عمر محمد رياض
أحمد إبراهيم

يستعد الفنان الشاب عمر رياض وأحمد غانم، مدير المواهب وصانع المشاريع الفنية، لتقديم مشروع درامي جديد بعنوان «النور»، وهو فكرة مشتركة بينهما، ويقدمان من خلاله تجربة مختلفة تعتمد على 10 حلقات منفصلة، لكل منها حكاية وبطل واحد.

ويشرف أحمد غانم على المشروع ورؤيته العامة وتطوير الحكايات ومراحل تنفيذه، فيما يشارك عمر رياض في المشروع إلى جانب كونه أحد أبطاله، من خلال الحلقة الافتتاحية التي تعد من أبرز حكايات «النور».

تفاصيل مشروع “النور” 

ويعتمد المشروع على تقديم كل حلقة كحكاية مستقلة تركز بالكامل على بطل واحد، مع معالجة مختلفة في الكتابة والتصوير وطريقة تقديم الحكايات، بما يقدم شكلًا دراميًا جديدًا لم يُطرح بهذه الصورة من قبل، مع التأكيد على أن «النور» لا ينتمي إلى نوعية الـ«Micro Drama».

وتضم الحلقات مجموعة من الفنانين الشباب، إلى جانب مشاركة فنانين من جنسيات غير مصرية، فيما يتولى مخرج واحد إخراج الحلقات العشر، على أن يتم الإعلان عن اسمه وأسماء المشاركين خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر بدء تصوير «النور» خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع الكشف تباعًا عن تفاصيل المشروع وحكاياته.

وعلى جانب آخر، كان آخر ظهور لعمر رياض من خلال مسلسل «اتنين قهوة»، إلى جانب ظهوره الخاص في «رأس الأفعى»، فيما يستعد لاستكمال تصوير مسلسل «إعلان وراثة».

عمر محمد رياض الفنان الشاب عمر رياض مسلسل «اتنين قهوة» أعمال عمر رياض أفلام عمر رياض

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