قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطابات عاجلة إلى برلمانات أوروبا بشأن سحب الاعتراف بدولة فلسطين
266 ألف طالب في المرحلة الثانية من التنسيق.. الكليات المتاحة علمي وآداب
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
الرطوبة 95.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم عن المعدلات الطبيعية
مؤشرات تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2026.. مفاجآت في الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي
موعد إعلان مناهج البكالوريا المصرية 2027 .. توضيح عاجل من التعليم
خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات
وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة..الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة في الأقصر وأسوان
التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة مأساة محمد فوزي مع المرض بعد تأميم شركته

محمد فوزي
محمد فوزي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزي، الذي ولد في 15 أغسطس عام 1918، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1966، عن عمر يناهز الـ 48 عامًا.

محمد فوزي وحياته

محمد فوزي يُعد أحد أبرز رواد الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي. وُلد في قرية كفر أبو جندي بمحافظة الغربية، وبدأ اهتمامه بالموسيقى منذ صغره، حيث تعلم العزف على العود واستوحى شغفه من الموسيقى الريفية المصرية، وقرر الانتقال إلى القاهرة لمتابعة حلمه الفني والتحق بمعهد الموسيقى العربية.

محمد فوزي ومسيرته

بدأ محمد فوزي مسيرته الفنية في أربعينيات القرن الماضي حيث تألق كمطرب وملحن، وقد تميز بأسلوبه الفريد الذي جمع بين الطابع الكلاسيكي والحديث. وقدّم العديد من الأغاني التي ما زالت تُعد من الكلاسيكيات، مثل "شحات الغرام" و"مال القمر ماله"، كما أسهم في تطوير الأغنية العربية من خلال إضافة لمسات غربية وتقنيات موسيقية حديثة. كما كان محمد فوزي يمتلك صوتاً مميزاً وقدرة على التعبير عن مشاعر الأغاني بصدق وبساطة.

بالإضافة إلى مسيرته الغنائية، كان لـ محمد فوزي دور مهم في السينما المصرية. شارك في تمثيل وإنتاج العديد من الأفلام، مثل "معجزة السماء" و"صاحبة الملاليم". وكان من أوائل الفنانين المصريين الذين أنشأوا استوديو تسجيل خاص، حيث أسس شركة "مصر فون"، والتي كانت أول شركة تسجيلات مصرية، ما ساهم في تطوير صناعة الموسيقى في مصر.

مأساة محمد فوزي

على المستوى الشخصي، كان محمد فوزي معروفاً بالتزامه تجاه عائلته وأصدقائه، وقد واجه في حياته العديد من الصعوبات الشخصية، بما في ذلك مشاكل صحية أدت في النهاية إلى وفاته المبكرة عن عمر يناهز 48 عامًا. كما عانى في آخر أيامه من أزمة مالية بعد أن تم تأميم شركته في الستينيات.

قال محمد فوزي -في حوار صحفي- بعد تأميم شركته، إنه لم يكن يمانع في أن يتم تأميم الشركة من أجل خدمة بلده، لكنه تأثر بشدة على الصعيد الشخصي والمهني نتيجة لهذا القرار.

وفي تصريحات أخرى، أكد محمد فوزي، أن حبه للفن والموسيقى كان دائماً هو المحرك الأساسي لكل ما فعله في حياته، وأنه كان يسعى دائمًا لتقديم أعمال تبقى في ذاكرة الأجيال.

محمد فوزي الفنان محمد فوزي أعمال محمد فوزي أفلام محمد فوزي ذكرى ميلاد محمد فوزي كفر أبو جندي الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

أطفال السودان يدفعون الثمن الأكبر للحرب وسط تصاعد الخسائر الإنسانية

ارشيفية

الدولار بكام ..أسعار صرف العملات اليوم السبت 15 اغسطس

صورة ارشيفية

اليمن: الحوثيون استهدفوا ميناء المخا بـ6 صواريخ باليستية

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد