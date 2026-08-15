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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحياء أم أموات لـ أحمد الفيشاوي فيلم افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

فيلم أحياء أم أموات
فيلم أحياء أم أموات
سعيد فراج

وقع اختيار إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب على الفيلم الروائي  القصير أحياء ام أموات ليعرض في حفل افتتاح الدورة الرابعة يوم ١٠ سبتمبر المقبل بقصر ثقافة الغردقة. 

الفيلم يعرض عالميا  لأول مرة وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وجيهان خيري ومن تأليف وإخراج آدم حال. 

فيلم أحياء أم أموات

مدة الفيلم ١٤ دقيقة تقريبا ويناقش  مشاكل الحياة والتباعد الاجتماعي الناجم عن  التكنولوجيا  من خلال قصة زوجين تحولت حياتهما الي حالة من الجمود العاطفي والإنساني ويشعران ان التكنولوجيا سرقت منهما مشاعرهما. 

مخرج الفيلم ادم حال، المولود بالقاهرة  في 12 يناير 2007 هو مخرج وكاتب درس الإخراج في جامعة جنوب كاليفورنيا. 

قدم  فيلمه الأول  وثائقيًا عن متحف التحرير المصري ويعد  أحياء أم أموات  ثاني أفلامه. 

عبر المخرج   آدم حال عن اعتزازه وتقديره لمهرجان الغردقة لسينما الشباب لإختيار فيلمه ليعرض في حفل إفتتاحه 

وقال "حال " :اشعر بالفخر ان يكون العرض العالمي الأول للفيلم في مصر ومن خلال مهرجان سينمائي للشباب 

لافتا إلي أن الفيلم يتناول قضية التأثير السلبي للتكنولوجيا على مشاعرنا الإنسانية باعتبارها مشكلة تعاني منها المجتمعات المختلفة .

بدوره أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن عرض فيلما لمخرج لم يتجاوز عمره ال١٩ عاما في حفل إفتتاح الدورة الرابعة للمهرجان هو تأكيد على أهداف المهرجان 

وقال" الباسوسي " :ان مهرجان الغردقة بعد منصة سينمائية خاصة بالشباب كصانعين للأفلام ومواهب واعدة وجمهور عاشق لكل التجارب الشابة والجديدة .

وذكر الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن برامج واقسام  الدورة الرابعة للمهرجان  حافلة بالأنشطة والعروض السينمائية الجديدة 

مشددا علي أن إختيار فيلم أحياء ام اموات ليكون فيلم الإفتتاح مسألة طبيعية تتماشي مع طبيعة وأهداف المهرجان . 

ومن جانبه أوضح المخرج أحمد هجرس المدير الإداري للمهرجان أن اختيار الفيلم للعرض دليل على أن الشباب هم وقود صناعة السينما المصرية 

وقال "هجرس ":أن المهرجانات أصبحت شاشة مكبرة للتجارب السينمائية الواعدة  دون النظر إلى كونها طويلة أو قصيرة .

الغردقة مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب فيلم أحياء ام أموات

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