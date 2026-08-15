قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
تحرك مصري صيني جديد.. تقنيات حديثة لكشف الملوثات وحماية الغذاء والبيئة
حريق في مخزن أخشاب بمنطقة الهرم.. والدفع بعدد من سيارت الإطفاء
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيرات متجهة إلى موسكو
صلاح يبدأ رحلة المجد من إسطنبول.. هل يكتب الفرعون المصري الفصل الأول من حكايته مع طرابزون؟
جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إليك الطريقة
زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
85 مليون دجاجة شهريا.. حقيقة طرح الدواجن على بطاقات التموين
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. والشعبة تكشف مفاجأة
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21 الآن؟
بعد أنباء طرحها على بطاقات التموين.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه
ترامب يقلل من كلفة حرب إيران: ارتفاع أسعار البنزين كان يستحق منع النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى وفاته.. فؤاد أحمد فقد بصرة لهذا السبب

فؤاد أحمد
فؤاد أحمد
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان فؤاد أحمد الذي اشتهر بأدوار الشر في السينما، ورغم أنه لم ينل حظًا كبيرًا من النجومية، إلا النقاد أجمعوا أنه برع في أداء أدواره، وأظهر تناسقًا بين الأقوال والأفعال حتى أصبح من أشهر أشرار السينما المصرية ولا أحد ينسى له وهو يجسد دور هامان في مسلسل محمد رسول الله أن ينسى هذا الوجه والصوت والملامح، وتلك الرعشة التي تصيبه عندما يتقمص الشخصية فتشعر أنك ترى الشر الذى انطلق من عيني هامان وزير فرعون الحقيقي.

نشاة فؤاد أحمد 

ولد فؤاد في 27 يناير 1936، حصل على ليسانس آداب وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وأظهر براعة في التمثيل، خاصة أدوار الشر، حتى أطلقوا عليه " شرير السينما".

أشهر أعمال فؤاد أحمد

لم يستوف فؤاد النجومية كاملة، لكنه واحد من أبرع الممثلين الذين أدوا أدوارهم بإتقان، وظهر ذلك في دوره في شخصية "السامري" من مسلسل "محمد رسول الله"وشخصية "حمودة" من فيلم "المشبوه، وفيلم خمسة باب بطولة نادية الجندي وعادل إمام.

وشارك فؤاد في مسلسلات وملاحم مصرية لم تزل عالقة في أذهان المشاهدين منها، السيرة الهلالية، جحا المصري، جمهورية زفتى، الفرسان، لا إله إلا الله، عمرو بن العاص، نور الدين زنكي، الإمام أبو حنيفة النعمان وقدم مسرحيات، عبده يتحدى رامبو، كلام فارغ، يانا ياهو، علشان خاطر عيونك.

ماكياج خاطئ

وفقد فؤاد أحمد بصره قبل وفاته بنحو 20 عامًا، بسبب ماكياج شخصية هامان، حيث دهن جسده ورأسه بألوان الزيت والقطران ولإزالتها كان يضطر للاستحمام بالبنزين والجاز، مما أثر على حالته الصحية وأصيب بالعمى وظل هكذا دون علاج أو تعويض ودخل في صراع طويل مع المرض انتهى بوفاته في يوم 15 أغسطس 2010، وشيعت جنازته في اليوم التالي من مسجد الشرطة بالدراسة.

فؤاد احمد أعمال فؤاد أحمد أفلام فؤاد أحمد الفنان فؤاد أحمد ذكرى وفاة فؤاد أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

الضحية

النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: أصدق الفرح بمولد النبي اتباع هديه والتخلق بأخلاقه

اقرأ وارتق

اقرأ وارتق.. أهل القرآن على موعد مع اليوم العالمي للسرد القرآني في 30 أغسطس

رئيس الجمهورية

المفتي يشكر رئيس الجمهورية على الاطمئنان على حالته الصحية

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد