إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم، عن تلقيها بلاغاً يفيد بتعرض سفينة شحن تجارية لإصابة مباشرة بمقذوف مجهول أثناء عبورها في مياه مضيق هرمز الإستراتيجية.

ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة البريطانية، والذي أوردته وكالات أنباء دولية من بينها "رويترز"، فإن الحادث وقع بالقرب من السواحل العُمانية، حيث تسبب المقذوف في نشوب حريق محدود وأضرار مادية طفيفة في أجزاء من السفينة.

وأكدت الهيئة أن فرق السلامة على متن السفينة تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة على الوضع بشكل كامل، مشيرةً إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تُسجل أي إصابات بشرية، كما لم يرصد أي تسرب نفطي أو أثر بيئي ناجم عن الاستهداف.

من جانبها، جددت هيئة (UKMTO) تحذيراتها لكافة السفن والناقلات التجارية المارة في المنطقة بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة في هذا الممر الملاحي الحيوي.

