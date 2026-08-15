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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تشيد بقوة علاقاتها بالهند وتبدي تطلعها للمستقبل المشترك للبلدين

الولايات المتحدة والهند
الولايات المتحدة والهند
أ ش أ

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بقوة العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، معربا عن رغبته في استمرار قوة ونمو العلاقات الثنائية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها روبيو، اليوم /السبت/، باسم الولايات المتحدة إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي بمناسبة عيد استقلال الهند، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال روبيو في رسالته "بفضل العلاقة الشخصية التي تربط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، فإن العلاقات الأمريكية الهندية تستمر في النمو وتزداد قوة".

وأشار روبيو إلى أن تعاون الولايات المتحدة والهند في مجالات الدفاع وأمن الطاقة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي والتعاون الفضائي والتجارة، يسهم في جعل البلدين، ومنطقة المحيط الهندي الأوسع، أكثر أمانا وقوة وازدهارا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن روابط الصداقة العميقة بين البلدين تشكل أساس شراكة مبتكرة ومرنة ومتطلعة للمستقبل، معربا عن تطلع الولايات المتحدة إلى المستقبل المشترك للبلدين معا.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الولايات المتحدة والهند

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