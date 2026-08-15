أمريكا: معدل الجرائم يسجل أدنى حد له منذ عام 1936

أظهرت إحصاءات أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، يوم /الجمعة/، انخفاضاً قياسياً خلال العام الماضي شمل كلاً من المعدل الوطني التقديري لجرائم العنف والمعدل التقديري لجرائم القتل وبعض حالات القتل غير العمد.

ووفقاً لتقرير المكتب الموحد للجريمة في الولايات المتحدة (Uniform Crime Report)، حسبما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، فقد انخفض إجمالي معدل جرائم العنف بنسبة 9.3% مقارنة بعام 2024، كما تراجع معدل جرائم القتل والقتل غير العمد غير الناجم عن إهمال، أي عمليات القتل المتعمد التي لم تكن مخططاً لها مسبقاً، بنسبة 18.1%.

وأشار التقرير إلى أن هذه الانخفاضات السنوية تُعد الأكبر في كلتا الفئتين منذ أن بدأ المكتب في اعتماد التقديرات القائمة على البيانات عام 1936.

وأشاد الرئيس دونالد ترامب بهذه الإحصاءات، في تصريحات أدلى بها أمام ضباط إنفاذ القانون في "جاردن سيتي" بولاية نيويورك، واصفاً إياها بأنها "أفضل أرقام تتعلق بالجريمة رآها أي شخص على الإطلاق".. وقال "لقد حققنا أكبر انخفاض في جرائم العنف في تاريخ أمريكا. إنه أمر مذهل حقاً".