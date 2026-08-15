جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور تفاصيل كليات تقبل من 50% علمي وأدبي، بالتزامن مع الاستعداد للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2026، خاصة الطلاب الذين حصلوا على مجموع يقترب من 50% ويبحثون عن الخيارات التعليمية المتاحة أمامهم في الكليات والمعاهد.

وتعتمد المؤشرات الحالية على نتائج تنسيق العام الماضي 2025، باعتبارها مؤشرًا استرشاديًا يمكن من خلاله التعرف على أبرز الأماكن التي استقبلت طلابًا بمجاميع تبدأ من 50%، مع التأكيد أن الحدود الدنيا النهائية لتنسيق 2026 لا يتم اعتمادها إلا بعد إعلانها رسميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وظهور نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق.



وتشمل الخيارات المتاحة للطلاب أصحاب هذه المجاميع عددًا من كليات التربية الرياضية، والتربية الفنية والموسيقية، والدراسات النوعية، إلى جانب مجموعة من الكليات والمعاهد الفنية، وهو ما يمنح الطلاب أكثر من مسار يمكن الاختيار من بينها وفقًا للمجموع والرغبات وقواعد التوزيع الجغرافي.



كليات تقبل من 50% علمي علوم ورياضة

تكشف مؤشرات تنسيق 2025 عن وجود عدد من الكليات والمعاهد التي قبلت طلابًا من الشعب العلمية بمجموع 160 درجة، بما يعادل 50%، وهو ما يجعلها ضمن أبرز الخيارات الاسترشادية أمام طلاب علمي علوم ورياضة في تنسيق 2026.

وتأتي في مقدمة هذه الخيارات كليات التربية الرياضية «علوم الرياضة» في عدد كبير من الجامعات، سواء للطلاب البنين أو الطالبات، إلى جانب بعض كليات التربية الفنية والموسيقية والدراسات النوعية، فضلًا عن المعاهد الفنية الصناعية بمختلف المحافظات.

ومن أبرز الجهات التي سجلت حدًا أدنى بلغ 160 درجة بنسبة 50% في مؤشرات العام الماضي:

تربية فنية حلوان بالزمالك.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين حلوان.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين العريش.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين الإسكندرية.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين المنصورة.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات جنوب الوادي.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين جنوب الوادي.

ك.ت. فني صناعي المطرية.

ك.ت. فني صناعي الصحافة.

ك.ت. فني صناعي الإسكندرية.

ك.ت. فني صناعي الزقازيق.

ك.ت. فني صناعي أسوان.

ك.ت. فني صناعي قويسنا.

ك.ت. فني صناعي بورسعيد.

ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين.

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين كفر الشيخ.

تربية موسيقية حلوان.

دراسات نوعية العريش.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين الزقازيق.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين طنطا.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين أسيوط.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات أسيوط.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين مطروح.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين بورسعيد.

ك.ت. فني صناعي شبرا.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين أسوان.

ك.ت. فني صناعي بنها.

ك.ت. فني صناعي سوهاج.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات سوهاج.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين سوهاج.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين الوادي الجديد.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات الوادي الجديد.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين السويس.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين المنيا.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين بني سويف.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين مدينة السادات.

ك.ت. فني صناعي قنا.

ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى.

ك.ت. فني صناعي بئر العبد شمال سيناء.

وتوضح هذه القائمة اتساع نطاق الخيارات أمام الطلاب في عدد من المحافظات، إلا أن وجود الكلية ضمن مؤشرات العام السابق لا يعني بالضرورة قبولها بالمجموع نفسه في تنسيق 2026، إذ قد تختلف الحدود الدنيا وفقًا لأعداد الطلاب ورغباتهم والطاقة الاستيعابية لكل كلية.



مؤشرات كليات تقبل من 50% أدبي

ولا تقتصر الخيارات عند مجموع 50% على طلاب الشعب العلمية، إذ أظهرت نتيجة تنسيق 2025 كذلك وجود مجموعة من الكليات التي سجلت حدًا أدنى عند 160 درجة، بنسبة 50%، أمام طلاب الشعبة الأدبية.

وتضم المؤشرات عددًا من كليات التربية الرياضية «علوم الرياضة» للبنين والبنات، إلى جانب كليات التربية الفنية والموسيقية والدراسات النوعية، وهو ما يفتح مسارات مختلفة أمام الطلاب وفقًا لقدراتهم وميولهم.

ومن أبرز الكليات التي سجلت 160 درجة بنسبة 50% في مؤشرات العام الماضي:

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين بورسعيد.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين أسوان.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات أسوان.

دراسات نوعية العريش.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين الإسكندرية.

تربية موسيقية حلوان.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات حلوان بالجزيرة.

تربية فنية حلوان بالزمالك.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين العريش.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين دمياط.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات بورسعيد.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين جنوب الوادي.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين مطروح.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين أسيوط.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات أسيوط.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات جنوب الوادي.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات المنصورة.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين كفر الشيخ.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات كفر الشيخ.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات الفيوم.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين المنيا.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات المنيا.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين السويس.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات السويس.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات سوهاج.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين سوهاج.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات العريش.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين الوادي الجديد.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات الوادي الجديد.

تربية فنية المنيا.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين بني سويف.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات بني سويف.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات الزقازيق.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنين مدينة السادات.

تربية رياضية «علوم الرياضة» بنات مدينة السادات.

وتشير هذه البيانات إلى أن كليات تقبل من 50% علمي وأدبي وفق مؤشرات العام الماضي تتركز بصورة واضحة في تخصصات التربية الرياضية والفنية والموسيقية والدراسات النوعية، إلى جانب المعاهد الفنية بالنسبة لطلاب الشعب العلمية.

المرحلة الثالثة وموقف الطلاب الحاصلين على 50%

وتزداد أهمية هذه المؤشرات مع اقتراب إعلان تفاصيل المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2026، حيث يبحث الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مجاميع مرتفعة عن البدائل المتاحة التي تتناسب مع درجاتهم.

ويظل تنسيق 2025 مجرد مؤشر يمكن الاستفادة منه في ترتيب الرغبات، وليس نتيجة نهائية لتنسيق العام الجامعي الجديد. فالحدود الدنيا قد ترتفع أو تنخفض وفقًا لحجم الإقبال على كل كلية وعدد الأماكن المتاحة بها.

كما يجب على الطالب مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند تسجيل الرغبات، إلى جانب التأكد من شروط القبول الخاصة ببعض الكليات، خصوصًا الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات قدرات أو اختبارات محددة قبل القبول النهائي.

أهمية مقارنة الكليات قبل تسجيل الرغبات

وينبغي للطلاب عدم الاعتماد على مجموع القبول فقط عند اختيار الرغبات، بل من الأفضل التعرف على طبيعة الدراسة داخل كل كلية، والبرامج والتخصصات التي تقدمها، وموقعها الجغرافي، ومدى ملاءمتها لطموحات الطالب المستقبلية.

كما أن بعض التخصصات، مثل التربية الرياضية والفنية والموسيقية، قد ترتبط بإجراءات قبول إضافية، ولذلك يجب متابعة القواعد الرسمية المعلنة من وزارة التعليم العالي وموقع التنسيق الإلكتروني قبل ترتيب الرغبات بصورة نهائية.

وتظل كليات تقبل من 50% علمي وأدبي فرصة للطلاب الذين يبحثون عن مسار جامعي أو فني يتناسب مع مجموعهم، لكن الاختيار النهائي يجب أن يتم بناءً على نتيجة التنسيق الرسمية وليس المؤشرات السابقة فقط.



هل يمكن أن تتغير مؤشرات تنسيق 2026؟

نعم، فمن الطبيعي أن تختلف الحدود الدنيا من عام إلى آخر نتيجة تغير أعداد الطلاب وتوزيع المجاميع ورغبات المتقدمين، فضلًا عن عدد الأماكن المتاحة في كل كلية أو معهد.

لذلك، فإن القوائم السابقة تساعد الطلاب على تكوين صورة مبدئية عن الخيارات المحتملة، لكنها لا تمثل ضمانًا للقبول في العام الجديد.

ومع إعلان نتيجة كل مرحلة، يستطيع الطالب التعرف على الأماكن الشاغرة والحدود الرسمية، ثم ترتيب رغباته وفقًا للقواعد المحددة.

وفي النهاية، توضح مؤشرات تنسيق 2025 وجود عدد كبير من الخيارات التي بدأت من 160 درجة، أي بنسبة 50%، خصوصًا في كليات التربية الرياضية والتربية الفنية والموسيقية والدراسات النوعية، بالإضافة إلى عدد من المعاهد الفنية الصناعية لطلاب الشعب العلمية.



وتبقى النتيجة الرسمية لتنسيق 2026 هي الفيصل النهائي في تحديد الأماكن المتاحة والحدود الدنيا للقبول.