مؤشرات تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2026.. مفاجآت في الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إلى تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2026، بالتزامن مع استمرار تسجيل الرغبات إلكترونيًا، وسط اهتمام كبير بمعرفة الحد الأدنى للمرحلة والكليات والمعاهد التي ما زالت بها أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي محمد صبحي أبرز مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026، موضحًا تفاصيل الأماكن المتاحة أمام الطلاب، والكليات التي يمكن أن تشهد إقبالًا من جانب طلاب الثانوية العامة خلال فترة تسجيل الرغبات، بالتزامن مع استمرار أعمال التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية، حيث بدأ التسجيل يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، ويستمر حتى الأحد 16 أغسطس 2026، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكدت الوزارة ضرورة مراعاة الطلاب لقواعد التوزيع الجغرافي عند تسجيل الرغبات، إلى جانب ترتيب الكليات والمعاهد وفقًا لأولويات كل طالب، بما يتناسب مع مجموعه والشعبة الدراسية التي ينتمي إليها.

موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2026

ويستمر طلاب المرحلة الثانية في تسجيل رغباتهم حتى الأحد 16 أغسطس 2026، مع إتاحة إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التسجيل، قبل إغلاق باب التقديم وبدء أعمال ترشيح الطلاب وفقًا للقواعد المعلنة.

ويجب على الطالب التأكد من تسجيل الرغبات بصورة صحيحة، ومراجعة القائمة بالكامل قبل الضغط على تأكيد التسجيل، خاصة أن ترتيب الرغبات يعد عاملًا أساسيًا في عملية الترشيح.

موقع التنسيق الرسمي

ويتم تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، مع ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، وترتيب الرغبات وفقًا للأولوية التي يحددها الطالب.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي على إتاحة عملية التسجيل إلكترونيًا أمام جميع الطلاب، بما يسهل إجراءات التقديم ويتيح للطلاب تعديل رغباتهم خلال الفترة المحددة.

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية في المرحلة الثانية 2026

وكشف الكاتب الصحفي محمد صبحي عن وجود عدد من الأماكن الشاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالنظام الحديث، وتشمل مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد والتخصصات.

وتضم الأماكن المتاحة معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق بمدينة نصر، والعالي للحاسب ونظم المعلومات بإدارة تجمع خامس، والمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية، والتكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم آثار، والعالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

كما تشمل العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس، وتربية رياضية بنات السويس، والعالي النوعية للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي بمصر الجديدة، والفني للخدمة الاجتماعية بقنا، والمعهد العالي للغات بالمنصورة.

وتوجد أماكن كذلك في تربية رياضية بنين السويس، وتربية رياضية بنين الوادي الجديد، وآداب انتساب موجه قنا، ودار العلوم أسوان، ومعهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة إدارة، وآداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.

وتشمل القائمة تربية رياضية بنين بني سويف، وتربية رياضية بنين العريش، والدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية، وحقوق انتساب موجه بنها، وتربية رياضية بنات أسوان، وتربية نوعية سوهاج، والمعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير.

كما تتضمن الأماكن الشاغرة المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة، والعالي لترميم الآثار بأبي قير، وحقوق انتساب موجه الزقازيق، والقاهرة العالي للغات والترجمة الفورية بالمقطم، والمعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة، وخدمة اجتماعية الفيوم.

وتوجد أيضًا أماكن في العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية، والعالي للسياحة والفنادق بالغردقة، والعالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر، ومصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة، وآداب انتساب موجه أسوان، والعالي الدولي للغات والترجمة بالتجمع الخامس.

وتضم القائمة كذلك تربية رياضية بنات أسيوط، وتجارة انتساب موجه العريش، وسياحة وفنادق مطروح، وتربية رياضية بنين أسوان، ومعهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة، وتربية شعبة تربية فنية السويس.

الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية في المرحلة الثانية

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث، فتوجد أماكن شاغرة في عدد كبير من الكليات والتخصصات، من بينها تربية طنطا رياضة، وتربية رياضية بنين كفر الشيخ، وحقوق المنيا، وتربية رياضية بنين المنصورة، وحقوق بورسعيد، وآداب القاهرة، وتكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية، وآداب سوهاج، وعلوم بنها.

كما تشمل الأماكن المتاحة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم، وعلوم الوادي الجديد، وألسن المنيا، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية، وحقوق المنوفية بشبين الكوم، وتربية الزقازيق، وتربية قناة السويس بالإسماعيلية، وتربية طنطا، وحقوق الإسكندرية.

وتضم القائمة أيضًا حقوق انتساب موجه سوهاج، وإعلام بني سويف، وإعلام القاهرة، وحقوق أسيوط، وعلوم أسوان، واقتصاد منزلي العريش، وعلوم العريش، وزراعة الزقازيق، ومعهد فني صحي أسوان، وإعلام وتكنولوجيا اتصال السويس، وتجارة قنا، وألسن بني سويف.

وتتوافر أماكن كذلك في تربية سوهاج، وعلوم السويس، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة أسيوط التكنولوجية علوم، وفني صحي قنا، ومعهد فني صحي بنها، وطب بيطري الوادي الجديد، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية، وسياسة واقتصاد بني سويف، وإعلام قنا، وتجارة أسيوط.

كما تشمل الأماكن الشاغرة علوم المنوفية بشبين الكوم، وعلوم العاصمة بحلوان، وألسن الأقصر، ومعهد فني صحي الزقازيق، ومعهد فني صحي بني سويف، وفني تمريض سوهاج، وتربية بورسعيد، وتمريض السادات، وتربية رياضية بنين سوهاج، وتمريض بني سويف، وتمريض بورسعيد، وعلوم الأقصر.

وتضم القائمة أيضًا الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف، وحقوق بني سويف، وإعلام المنوفية، ومعهد فني صحي بورسعيد، وطب بيطري العريش، ومعهد فني صحي الإسماعيلية، ومعهد فني صحي سوهاج، وعلوم كفر الشيخ، ومعهد فني صحي الإسكندرية، ومعهد فني صحي أسيوط، ومعهد فني صحي المنصورة، ومعهد فني صحي طنطا.

كما توجد أماكن في طب بيطري بنها، وطب بيطري مدينة السادات، وطب بيطري الزقازيق، وعلوم بنات عين شمس، وعلوم المنصورة، وطب بيطري المنصورة، وطب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية، وعلوم قناة السويس بالإسماعيلية، وعلوم الزقازيق، وحاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم، وألسن كفر الشيخ، وطب بيطري المنيا، وعلوم دمياط.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026

وجاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب النظام الحديث عند 220 درجة فأكثر للشعبة العلمية، بنسبة 68.75%، بينما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 205 درجات فأكثر، بنسبة 64.06%.

أما بالنسبة لطلاب النظام القديم، فجاء الحد الأدنى للشعبة العلمية عند 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%، بينما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 240 درجة فأكثر بنسبة 58.53%.

عدد طلاب المرحلة الثانية 2026

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم التقدم للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 نحو 266 ألفًا و931 طالبًا وطالبة من طلاب النظامين الحديث والقديم.

وبالنسبة للنظام الحديث، يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 234 ألفًا و866 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 31 ألفًا و610 طلاب، بإجمالي 266 ألفًا و476 طالبًا.

أما النظام القديم، فيبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 379 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 76 طالبًا، بإجمالي 455 طالبًا.

نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

ومع استمرار تسجيل رغبات المرحلة الثانية، يجب على الطلاب ترتيب الكليات والمعاهد وفقًا لرغباتهم الحقيقية، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والمجموع، وعدم اختيار كلية لمجرد ارتفاع أو انخفاض توقعات القبول بها.

كما ينبغي مراجعة الرغبات جيدًا قبل اعتمادها، والتأكد من إدخال البيانات بصورة صحيحة، والاستفادة من فترة التسجيل في إجراء أي تعديلات قبل انتهاء الموعد المحدد.

وتظل مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026 محل اهتمام واسع من جانب الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع تنوع الأماكن الشاغرة بين الكليات الحكومية والمعاهد والتخصصات المختلفة، بما يتيح أمام الطلاب عددًا من البدائل التي يمكن الاختيار من بينها وفقًا للمجموع والشعبة وقواعد التنسيق.