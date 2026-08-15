قومي المرأة : تنظيم يوم تطوع لتعبئة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

ضمن مبادرة «من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية»، تم تنظيم فعاليات «يوم التطوع» بالمركز العام للهلال الأحمر المصري بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة و الهلال الأحمر المصري ، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والإنساني وترسيخ قيم التضامن والتكافل المجتمعي، ودعم الجهود الإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشهدت الفعاليات حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، والدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إلى جانب الدكتورة سوزان القليني، المتحدث الرسمي للمجلس وعضوة المجلس، والدكتورة سلمى دوارة والدكتورة أماني عصفور، عضوتي المجلس، و نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون اللجان والفروع، وعدد من موظفي وموظفات الأمانة العامة بالمجلس.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، لما توليه من اهتمام ودعم متواصل للعمل الإنساني والإغاثي، وترسيخ قيم التضامن والتكافل المجتمعي، كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، تقديرًا لجهودها ودورها في دعم وتعزيز العمل الإنساني والإغاثي.

كما أعربت المستشارة أمل عمار، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة آمال إمام وجميع العاملين بالهلال الأحمر المصري على جهودهم المتواصلة في دعم العمل الإنساني والتطوعي، مؤكدة أهمية تعريف موظفي وموظفات المجلس برسالة الهلال الأحمر المصري ودوره الإنساني، ونقل هذه الثقافة إلى المجتمع والأجيال القادمة.

وأكدت أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في «يوم التطوع» تأتي انطلاقًا من حرصه على تعزيز ثقافة العمل التطوعي والإنساني، وتعريف موظفي وموظفات المجلس برسالة الهلال الأحمر المصري ودوره في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية، بما يسهم في نقل هذه الثقافة إلى المجتمع وتعزيز قيم المشاركة والتكافل.

وأوضحت رئيسة المجلس أن تخصيص يوم للتطوع بشكل شهري يأتي في إطار الاستعداد لإطلاق القافلة الإنسانية المتجهة إلى الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار بروتوكول التعاون الثلاثي بين المجلس القومي للمرأة والبنك الأهلي المصري والهلال الأحمر المصري، ضمن مبادرة «من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية»، مؤكدة أن التطوع يجسد قيم التضامن والتكاتف، ويسهم في إعداد جيل واعٍ ومدرب وقادر على الاستجابة وتقديم الدعم وقت الحاجة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، عن تقديرها لمشاركة المستشارة أمل عمار ووفد المجلس القومي للمرأة في فعاليات «يوم التطوع»، مؤكدة أن الفعالية تأتي في إطار التعاون المستمر بين الجانبين وتعزيز الشراكة في مجالات العمل الإنساني والتطوعي، ومشيدة بجهود المجلس في نشر ثقافة التطوع وتعميق رسالة الهلال الأحمر المصري داخل المجتمع.

وأشارت إلى أن تنظيم «يوم التطوع» بشكل شهري يأتي في إطار التعاون بين الهلال الأحمر المصري والمجلس القومي للمرأة، بهدف تعريف موظفي وموظفات المجلس برسالة الهلال الأحمر المصري ودوره في دعم العمل الإنساني، مؤكدة أن المشاركة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات العمل الوطني، وتشجع على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية.

وعلى هامش الفعاليات، تفقدت المستشارة أمل عمار والوفد المرافق لها، برفقة المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، عددًا من أقسام ومرافق المركز العام للهلال الأحمر المصري، شملت غرفة العمليات المركزية، حيث اطلعت على آليات عمل الغرفة على مدار الساعة، كما تفقدت معرض المنتجات اليدوية.

واختتمت الجولة بزيارة مركز تعبئة المساعدات الإنسانية، حيث شارك وفد المجلس القومي للمرأة في أعمال تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما شهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي استعرض تاريخ الهلال الأحمر المصري وإنجازاته ودوره في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، وما يقدمه من جهود متواصلة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية خلال الأزمات والطوارئ.