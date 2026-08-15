الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة..الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة في الأقصر وأسوان

تشهد البلاد اليوم أجواء شديدة الحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، مع تحذيرات من تأثير الرطوبة المرتفعة، خاصة خلال ساعات النهار وفي فترات الليل.

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات حرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا على مدار اليوم.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن ارتفاع نسب الرطوبة يعد من أبرز العوامل المؤثرة على الإحساس بالطقس خلال هذه الفترة، موضحة أن الرطوبة المرتفعة تجعل الأجواء أكثر حرارة، حتى مع عدم ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بشكل كبير.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة اليوم تصل إلى 37 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 درجات، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة.

وأضافت أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى تصل إلى نحو 39 درجة مئوية، ما يجعل الأجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار، خاصة في عدد من المحافظات، وعلى رأسها مناطق الوجه البحري.

طقس شديد الحرارة ورطب

وأكدت المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر أن ارتفاع نسب الرطوبة سيكون له تأثير واضح على الإحساس بدرجات الحرارة، مشيرة إلى أن المواطنين قد يشعرون بدرجات حرارة أعلى من الأرقام المسجلة في نشرات الطقس.

وأشارت إلى أن المناطق الجنوبية من البلاد تشهد ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة المحسوسة في محافظتي الأقصر وأسوان إلى نحو 44 درجة مئوية، في ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة.

وتتزامن هذه الأجواء مع ارتفاع نسب الرطوبة، الأمر الذي يزيد الشعور بالإجهاد الحراري، خاصة خلال فترات الظهيرة، التي تشهد ذروة تأثير أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

المناطق الساحلية الأقل حرارة

وفي المقابل، أوضحت منار غانم أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تعد الأقل من حيث قيم درجات الحرارة مقارنة بباقي المناطق، إلا أنها تشهد في الوقت نفسه ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة، ما يجعل الإحساس بالطقس حارًا ورطبًا.

وأضافت أن نسب الرطوبة قد تتجاوز 95% خلال فترات الليل في بعض المناطق، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس وعدم الشعور بانخفاض درجات الحرارة بالشكل المعتاد خلال ساعات الليل.

أما في القاهرة الكبرى، فتصل نسب الرطوبة إلى نحو 85%، وهو ما يساهم بشكل واضح في زيادة درجات الحرارة المحسوسة، ويجعل الأجواء أكثر حرارة ورطوبة مقارنة بدرجات الحرارة الفعلية المسجلة.

وتشير هذه المعطيات إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد، مع تفاوت درجات الحرارة من منطقة إلى أخرى، وارتفاع الإحساس بالحرارة نتيجة نسب الرطوبة المرتفعة.

ودعت التغيرات الجوية المواطنين إلى مراعاة طبيعة الطقس خلال ساعات النهار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة، والحرص على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، لا سيما خلال أوقات الذروة، مع الاهتمام بشرب كميات مناسبة من المياه وارتداء الملابس الخفيفة المناسبة للأجواء الصيفية.

وتظل معدلات الرطوبة المرتفعة أحد أبرز العوامل المؤثرة على حالة الطقس خلال هذه الفترة، حيث تجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم الفعلية، وهو ما يفسر شعور المواطنين بارتفاع حرارة الأجواء رغم أن درجات الحرارة المسجلة قد لا تعكس بصورة كاملة الإحساس الفعلي بالطقس.