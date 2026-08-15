مقتل 20 شخصا وإصابة 6 أخرين جراء زلزال ضرب إندونيسيا

أفاد فتح الرحمن المسؤول في عمليات البحث والإنقاذ في مدينة موميري الاندونيسية: "بحسب المعلومات التي وردتنا، قتل 20 شخصا وأصيب ستة ولا يزال شخصان تحت الأنقاض".

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات سواحل إندونيسيا، فيما حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ؛ فقد سجلت الهزة عند 9:58 مساء بالتوقيت العالمي المنسق، على بعد 162 كيلومترا من مدينة لابوان باجو، وكان مركزها على عمق 35 كيلومترا، بحسب بيانات المركز.

وأفادت تقارير أولية بوقوع هزات أرضية قوية ومخاوف من توابع الزلزال وآثاره المحتملة على المجتمعات المحلية.