القوات المسلحة اليمنية: استهداف مليشيا الحوثي لميناء المخا لن يمر دون عقاب

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، البوم "السبت"، أن القوات المسلحة اليمنية لن تسمح لمليشيا الحوثي الإرهابية بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة، وأن استهدافها مساء أمس الجمعة ميناء المخا بصواريخ باليستية، لن يمر دون عقاب، وسيواجه برد رادع وقاس يتناسب مع حجم التهديد و الجرائم المرتكبة.

وشدد العقيد الركن ماجد النزيلي، في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، على أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل مهامها في حماية الشعب اليمني و مقدراته ومياهه الإقليمية و مصالحه الحيوية، والعمل على إزالة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، وبما يكفل أمن اليمن و سيادته وسلامة مواطنيه، مشيرا إلى أن ميناء المخا منشأة مدنية حيوية ومرفق اقتصادي وملاحي يخدم حركة التجارة وتدفق الغذاء والسلع الأساسية إلى الشعب اليمني.

وأوضح أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية و الاقتصادية يكشف مجددا إمعان مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض حصار خانق على الشعب اليمني، وتهديد أمنه الغذائي، وتدمير مقدراته و مصادر عيشه، ومفاقمة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيا.

وأشاد النزيلي، بالجاهزية العالية التي أظهرتها وحدات القوات المسلحة اليمنية المرابطة في الساحل الغربي، في التصدي للهجمات الاجرامية، وردع التهديد الإرهابي بكل كفاءة و اقتدار.

كانت مليشيات الحوثي قد استهدفت أمس ميناء المخا بمحافظة تعز، بأربعة صواريخ باليستية.. كما استهدفت مدينة المخا بـ 6 صواريخ؛ ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين.