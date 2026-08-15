قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يراهن على موهبة جديدة.. من هو محمد عبد الناصر " صلاح الجديد "؟
زلزال أخر بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
أخبار الأهلي.. حكاية سفارة النمسا وفرمان عموتة وتعديلات بـ ودية برشلونة
الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية
تقليل من النجوم أم إثبات للذات؟.. أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه
"كنت محتاج كل جنيه".. أحمد عبد القادر يكشف معاناته مع الأهلي
دليلك الشامل لمستلزمات وشنط المدرسة 2026.. الأسعار وأبرز أماكن التخفيضات
محكمة ألمانية تقضي بسجن زوج سيدة مصرية بتهمة قتلها عن غير عمد
قبل ساعات من غلق القيد.. صفقة جديدة تقترب من الأهلي
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
قبل غلق القيد بساعات.. صفقات كبار الدوري المصري| سيد البلد يتصدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المتهم بارتكاب جريمة 15 مايو يعترف: اشتريت السلاح والذخائر من الدارك ويب

المتهم
المتهم
إسلام دياب

استمعت النيابة إلى اعترافات المتهم بارتكاب جريمة 15 مايو عقب اتهامه بقتل ابنته و3 من أفراد أسرة طليقته، والشروع في قتل نجله، إثر خلافات أسرية نشبت بينه وبين طليقته.

وأقر خلال استجوابه بارتكاب الواقعة عمدًا مع سبق الإصرار، وأكد أنه حدد موعدًا للقاء المجني عليهم داخل منزل أحدهم، بدعوى تسوية الخلافات الأسرية، ثم توجه إلى محل الواقعة وبحوزته سلاح ناري وكمية من الذخائر، وأنه أطلق أعيرة نارية صوب المجني عليهم، قاصدًا قتلهم، كما اعترف بالشروع في قتل نجله، مشيرة إلى أنه تحصل على السلاح والذخائر من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم "Dark Web" مقابل مبلغ مالي.

في واقعة مأساوية هزت منطقة 15 مايو، تحولت جلسة صلح عائلية إلى جريمة دامية، بعدما أطلق مهندس النار على أفراد من أسرة مطلقته، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم ابنته، وإصابة نجله، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبطه وتسليمه للشرطة، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القصة الكاملة كشفتها النيابة العامة حيث قررت النيابة العامة حبس مهندس لاتهامه بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته والشروع في قتل نجله بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الشرطة.

وعلى الفور، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى محل الواقعة، وبرفقته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث أُجريت المعاينة اللازمة، وضُبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وكمية من الذخائر، وسلاح أبيض، وحقيبة تحوي عددًا من الأدوات وقناعًا لإخفاء ملامح الوجه، كما ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وضبطت آلات المراقبة بمحيط محل الواقعة.

Dark Web

وباستجواب المتهم، أقر بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل نجله، على إثر خلافات أسرية بينه وبين مطلقته، إذ حدد موعدًا للقاء المجني عليهم بمنزل أحدهم بدعوى تسوية تلك الخلافات، وتوجه إلى محل الواقعة حاملًا السلاح الناري وكمية من الذخائر، ثم أطلق صوبهم أعيرة نارية قاصدًا قتلهم. كما أقر بتحصله على السلاح والذخائر من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم  (Dark Web)مقابل مبلغ مالي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود الواقعة، ومن بينهم ستة كانوا موجودين بالشقة محل الواقعة، فضلًا عن مطلقته وزوجة أحد المجني عليهم، اللتين كانتا بشقة أخرى بالعقار ذاته، وأحد الجيران الذي كان موجودًا بشقة أخرى، وقد جاءت أقوالهم مؤيدة لاعتراف المتهم. كما قدمت إحدى الشاهدات اللاتي كن بمحل الواقعة تسجيلًا صوتيًا تضمن الحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليهم، أعقبه دوي إطلاق أعيرة نارية، وقد أقر المتهم بصحته.

كما ثبت من تفريغ تسجيلات آلات المراقبة حضور المتهم إلى محل الواقعة وبحوزته الحقيبة المضبوطة، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

انتهت مراسم دفن زوج ابنة خال طليقة المتهم في واقعة إطلاق النار على أسرة زوجته بمنطقة 15 مايو، وذلك بعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمنطقة طرة، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته وذويه.

وكانت الواقعة شهدت إطلاق المتهم أعيرة نارية على أفراد من أسرة زوجته، على خلفية خلافات سابقة، وفقًا لما جاء في أقواله خلال التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، والاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين، إلى جانب استكمال التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية.

شهدت مدينة 15 مايو جريمة مأساوية راح ضحيتها 4 أشخاص بعدما أقدم مهندس يعمل بدولة قطر على إطلاق النار بشكل عشوائي على أسرة طليقته خلال جلسة صلح عائلية

وحصل "صدى البلد"على القصة الكاملة للواقعة من مصادر مقربة من الأسرة

وكشفت المصادر أن المتهم كان على خلافات زوجية مستمرة مع زوجته انتهت بالطلاق وعلى إثر تلك الخلافات قامت طليقته برفع دعاوى نفقة ضده أثناء تواجده خارج البلاد في قطر وصدرت ضده أحكام بـ "متجمد نفقة".

وأضافت المصادر أنه عقب عودته من الخارج علم بصدور تلك الأحكام وهو ما فجر حالة من الغضب والمشاحنات بين الطرفين ليتم الاتفاق بعدها على عقد جلسة صلح عرفية لإنهاء الخلافات.

وتابعت المصادر: المتهم اقترح أن تكون جلسة الصلح داخل شقته - شقة الزوجية القديمة - إلا أن طليقته رفضت خوفًا منه ووصفته بأنه "غدار"، ليتدخل زوج ابنة خالة طليقته - رجل مسن يبلغ من العمر نحو 60 عامًا - ويستضيف جلسة الصلح داخل شقته.

وأوضحت المصادر أن الجلسة حضرها صاحب الشقة المسن، وطليقة المتهم، وشقيقاها الاثنان، بالإضافة إلى أبناء المتهم، وفي أثناء التفاوض فاجأهم المتهم بقوله: "ثانية واحدة.. أنا جايب شنطة هاند باج هجيبها وجاي ومش هتكلم".

واستطردت المصادر أن المتهم وخرج عاد حاملاً حقيبته وبداخلها مسدس و90 طلقة وخزنتان، وخنجر "سلاح أبيض"، ثم بدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي ومن مسافة قريبة على جميع الحضور.

وأسفر إطلاق النار عن وفاة 4 أشخاص في الحال، بينما أصيبت نجلة المتهم بطلق ناري في الرأس، ونجله بطلق ناري في القدم، وتم نقل المصاب في حالة حرجة إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني وضبط المتهم والسلاح المستخدم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

اعترافات المتهم جريمة 15 مايو قتل ابنته 15 مايو أسرة طليقته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

مصطفي شوبير

الأهلي يرفض عرضًا إيطاليًا لضم مصطفى شوبير

ترشيحاتنا

الصحة

الصحة: فحص أكثر من 792 ألف مولود حديث الولادة ضمن مبادرة «100 مليون صحة»

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

وزارة السياحة والآثار تشارك في الاحتفال بمرور 20 عامًا على إطلاق برنامج التدريب الدولي بالمتحف البريطاني

درجة الحرارة

"الأرصاد": درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الصيفية بمقدار درجة إلى درجتين.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 36 درجة

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد