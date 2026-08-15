زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرناطة الإسبانية ويلحق أضرارا بالمباني

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة غرناطة الإسبانية في الساعات الأولى من صباح اليوم /السبت/، وشُعر به بقوة في أجزاء مختلفة من مقاطعة مالقة، بما في ذلك المدينة، وألحق الزلزال أضرارًا بالمباني.

ووفقًا لموقع (أرا) الإسباني، كان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، في بلدية ألهيندين بمقاطعة غرناطة.

ويأتي هذا الزلزال بعد هزة سابقة مساء الجمعة، في حوالي الساعة 6.43 مساءً، بقوة 3.7 درجة، شُعر بها على نطاق واسع في غرناطة والمناطق المحيطة بها. وكان مركز هذا الزلزال في لا ثوبيا.

وذكرت الحكومة الإقليمية في غرناطة أن المنازل والسيارات تعرضت لأضرار، لكن لم يُبلغ عن وقوع إصابات.

وعرضت قناة التلفزيون الإسباني TVE حطامًا متناثرًا في الشارع وبعض الأضرار التي لحقت بالسيارات في المدينة السياحية الشهيرة.

وقال نائب رئيس الحكومة الإقليمية الأندلسية، أنطونيو سانث كابيو، في منشور على منصة إكس اليوم السبت، إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ.