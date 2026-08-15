إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية "المغير"

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية "المغير" شمال شرق رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن مستوطنين إرهابيين هاجموا حي "شعب اللوز" شمال غرب القرية، وحاولوا مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من الأهالي، بينهم أطفال، بحالات اختناق.

وتتعرض قرى وبلدات شمال شرق رام الله لاقتحامات متواصلة من الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون، خلال شهر يوليو الماضي، 2256 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء.

وبيّنت الهيئة أن الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 260 اعتداءً، ونابلس بـ247، وجنين بـ190، وبيت لحم بـ185، والخليل بـ170.. مشيرة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تكامل واضح بين أدوات القوة العسكرية وإرهاب المستوطنين، إذ يوفر جيش الاحتلال بيئة الحماية والإسناد والبيئة الحاضنة التي تسمح بتوسيع الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع مستمرة على الأرض.

من جهة أخرى.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، فلسطينيا من ضاحية "شويكة" شمال طولكرم بعد مداهمة منزله، وفقا لمصادر محلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابا من بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى المبارك، عقب الاعتداء عليه في حي "بطن الهوى" بالبلدة، بحسب مصادر محلية.