مصطفى حجاج: أتمنى تقديم ديو مع أحمد سعد

أعرب المطرب مصطفى حجاج عن إعجابه بعدد من نجوم الغناء، مشيدًا بشكل خاص بالفنان أحمد سعد، الذى أكد أنه يحظى بمكانة كبيرة لديه على المستويين الفنى والإنسانى، معربًا عن أمنيته فى التعاون معه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى حجاج، خلال استضافته فى برنامج «سبوت لايت» الذى تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة صدى البلد، إنه يتابع أعمال عدد من المطربين، موضحًا: «سمعت ألبوم تامر عاشور وأنا بحبه، وبحب أحمد سعد جدًا».

وعن علاقته بأحمد سعد، قال: «أحمد سعد حبيبى وصاحبى، غير إنه نجم بالنسبالى، وأنا من جمهوره من زمان»، مشيدًا فى الوقت نفسه بصفاته الشخصية، وأنه «إنسان جدًا وطيب وبيخدم كل الناس، وعمره ما اتغير، وأنا بعشقه».

وكشف مصطفى حجاج عن رغبته فى تقديم عمل غنائى يجمعه بأحمد سعد، مؤكدًا أن التعاون معه يمثل أمنية يتطلع إلى تحقيقها، وقال: «أتمنى إنى أتعاون معاه قريب، وهيكون ليا الشرف».

مصطفى حجاج يكشف تفاصيل أغنية بابتاع النعناع يا منعنع

من ناحية أخرى كشف المطرب مصطفى حجاج عن كواليس تقديم أغنيته الشهيرة «يا بتاع النعناع يا منعنع»، موضحًا أنه لم يكن متحمسًا لغنائها في البداية، بسبب اختلافها عن طبيعة الأغاني التي اعتاد تقديمها في بدايات مشواره الفني.

وقال مصطفى حجاج، خلال استضافته في برنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إنه كان يقدم في تلك الفترة أغاني شعبية خلال حفلات الزفاف، لذلك شعر بالاستغراب عندما عُرضت عليه كلمات أغنية «النعناع».

وأوضح: «أغنية النعناع مكنتش عايز أغنيها، لأني كنت بغني في أفراح شعبي، فقولت إيه النعناع والسكر والسمسم؟».

وأضاف: «كنت بغني أغاني زي الوجع وسبني احتار، فلما جاتلي أغنية يا بتاع النعناع يا منعنع حسيت إن أنا فرفور أوي».

وأكد حجاج أن موقفه من الأغنية تغير بعد طرحها، بعدما حققت نجاحًا لافتًا وانتشارًا واسعًا بين الجمهور، لتصبح لاحقًا واحدة من أشهر الأغاني في مشواره الفني.

واختتم حديثه قائلًا: «لما غنيت بقى أغنية النعناع كسرت الدنيا».