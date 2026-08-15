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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيكول كيدمان تكشف مدى تأثير طلاقها على حياتها الشخصية

نيكول كيدمان
نيكول كيدمان
أحمد إبراهيم

تحدثت النجمة الأمريكية الأسترالية نيكول كيدمان عن التغيرات التي طرأت على نظرتها للحياة بعد طلاقها من المغني الأسترالي كيث أوربان، مؤكدة أنها أصبحت تعتمد على مشاعرها بدرجة أكبر، بعدما كانت تميل في السابق إلى التفكير الزائد والاحتكام إلى المنطق.

وقالت نيكول كيدمان، خلال حوارها مع مجلة British Vogue، إنها باتت تضع مشاعرها في مقدمة أولوياتها عند اتخاذ قرارات تخص حياتها أو عملها، موضحة أنها لم تعد ترغب في أن تكون حياتها محكومة بالكامل بما يقوله العقل.

وأشارت نيكول كيدمان إلى أنها كانت تمتلك في السابق رؤية واضحة لشكل حياتها ومستقبلها، إلا أنها وجدت نفسها أمام واقع مختلف تماما عما خططت له، وهو ما دفعها إلى تقبل الظروف الجديدة والتعامل معها بمرونة.

معاناة نيكول كيدمان 

وأضافت: "أقول لنفسي: حسنا، لم أتوقع هذا، كانت لدي رؤية مختلفة لحياتي، لكن هذا ما انا عليه الآن. تضعين كل هذه الخطط، وتكونين كل هذه الأفكار عما ستكون عليه الأمور، ثم لا يكون الأمر كذلك، لذا عليك التأقلم والتكيف".

وتطرقت نيكول إلى حالتها النفسية خلال الفترة التي أعقبت الانفصال، مؤكدة أنها مرت بمرحلة شعرت خلالها بخوف شديد وضعف عميق، خاصة مع دخولها مرحلة جديدة لم تكن تتوقعها، لكنها قررت مواجهة مشاعرها بدلا من الاستسلام لها أو الانعزال عن الحياة.

وأردفت: "وصلت إلى مرحلة شعرت فيها بخوف شديد وضعف عميق، وفي الوقت ذاته كنت أقول لنفسي: حسنا، يمكنني إما أن أتجنب مواجهة الأمر وأكتفي بالانطواء على نفسي، أو يمكنني المضي قدما بأمل كبير".

يذكر أن نيكول كيدمان تزوجت من كيث أوربان عام 2006، واستمر زواجهما ما يقرب من 20 عاما، قبل أن ينفصلا في سبتمبر 2025، وتستكمل إجراءات الطلاق رسميا في يناير الماضي. وأثمر زواجهما عن ابنتين هما صنداي روز وفيث مارجريت.

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