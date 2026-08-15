من أمام الكعبة.. شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع زوجها ونجلها الراحلين

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، ونجلهما الراحل عبدالله، من خلال صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي، ظهر فيها الثنائي داخل الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة.

شمس البارودي

ونشرت شمس البارودي الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر في الصورة حسن يوسف ونجله عبدالله أمام الكعبة، في مشهد مؤثر، بينما عبرت شمس عن اشتياقها لهما بكلمات من القلب.

وكتبت شمس البارودي تعليقًا على الصورة: «روحي وقلبي ونور عيني، فلذة كبدي وتوأم روحي عبدالله وحسونه».

تأتي هذه المشاركة في ظل حرص شمس البارودي على استعادة ذكرياتها مع زوجها الراحل ونجلهما، ومشاركة جمهورها بعض اللحظات والذكريات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال شمس البارودي

كانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على بعض القضايا أو المناسبات.

رحيل حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وترك بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وكان حسن يوسف قد تزوج من الفنانة شمس البارودي، وشكلا أحد أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، قبل اعتزالها الفن وتفرغها لحياتها الأسرية.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، وهو ما ترك أثرًا كبيرًا في حياة شمس البارودي وحسن يوسف.