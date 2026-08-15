قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح على موعد مع بداية جديدة.. طرابزون يفتتح الدوري التركي أمام قاسم باشا
خطوات حجز موعد في وحدات المرور المتنقلة 2026 وأبرز الخدمات المقدمة
ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
تحرك مصري صيني جديد.. تقنيات حديثة لكشف الملوثات وحماية الغذاء والبيئة
حريق في مخزن أخشاب بمنطقة الهرم.. والدفع بعدد من سيارت الإطفاء
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيرات متجهة إلى موسكو
صلاح يبدأ رحلة المجد من إسطنبول.. هل يكتب الفرعون المصري الفصل الأول من حكايته مع طرابزون؟
جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إليك الطريقة
زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
85 مليون دجاجة شهريا.. حقيقة طرح الدواجن على بطاقات التموين
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. والشعبة تكشف مفاجأة
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21 الآن؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قدمها فى الجبس.. نرمين ماهر تكشف تطورات حالتها الصحية

نرمين ماهر
نرمين ماهر
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة نرمين ماهر تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد وقع قدمها فى الجبس. 

وقالت نرمين ماهر : “أسبوع كمان بالجبس هانت الحمدلله”.

نرمين ماهر تكشف عن إصابتها فى القدم  

أثارت الفنانة نرمين ماهر قلق جمهورها ومتابعيها، بعدما شاركت صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت خلالها على كرسي متحرك وقد وضعت قدمها داخل الجبس، في أول ظهور لها بعد تعرضها لإصابة مفاجئة، الأمر الذي دفع جمهورها للتساؤل عن حالتها الصحية.

واكتفت نرمين ماهر بالتعليق على الصور بعبارة: "الحمد لله على كل حال"، دون أن تكشف عن طبيعة الإصابة أو تفاصيل ما تعرضت له، وهو ما زاد من حالة القلق بين متابعيها، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم والدعاء لها بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى حياتها الطبيعية.

وجاء هذا الظهور بعد أيام قليلة من مشاركة الفنانة متابعيها أجواء عطلتها الصيفية في منطقة مراسي بالساحل الشمالي، حيث نشرت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية مميزة على الشاطئ، ولاقت الصور حينها تفاعلًا واسعًا وإشادات من جمهورها.

أخر أعمال نرمين ماهر 

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور درامي للفنانة نرمين ماهر من خلال مسلسل "فندق خمس هموم"، الذي عُرض خلال عام 2025، ودار في إطار كوميدي داخل أحد الفنادق السياحية، مستعرضًا العديد من المواقف الإنسانية والطريفة التي تجمع بين النزلاء والعاملين بالفندق.

وشارك في بطولة العمل كل من أحمد صيام، حسام داغر، بشير الغنيم، وعلاء مرسي، وهو من تأليف عبدالباسط الجارد، وإخراج حسن السيد.

أما على مستوى السينما، فكان آخر أعمالها فيلم "مالك صلاح"، الذي طُرح عام 2024، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يستعد لحفل زفافه، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب إثر إصابة جده برصاصة طائشة، ما يدفعه للسفر إلى مصر لرعايته، لتتوالى الأحداث في قالب مليء بالمواقف الكوميدية.

وضم الفيلم نخبة من الفنانين، أبرزهم إبراهيم المريسي، مصطفى بسيط، عاصم ترك، ويحيى إبراهيم، وهو من تأليف وإخراج شريف عادل.

نرمين ماهر الفنان نرمين ماهر أعمال نرمين ماهر أفلام نرمين ماهر مرض نرمين ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

الضحية

النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

"الزراعة" تفتح أسواقًا جديدة.. قفزة في الصادرات وتحركات لدعم الإنتاج المحلي

اللجنة التوجيهية المشتركة لمشروع تحسين الزراعة

"الزراعة": اللجنة التوجيهية لمشروع «الإيسماب 2» تستعرض الإنجازات وتناقش خطة العمل القادمة

الصب الجاف "وادي النيل"

"النقل": سفينة "وادي النيل" تبحر من الصين في اتجاه مصر.. و"وادي القمر" تستعد للإبحار

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد