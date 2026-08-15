العثور على جثة شخص داخل مسكنه في ظروف غامضة بطنطا وأمن الغربية يحقق

شهدت منطقة ترعة الشباب بطنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم العثور على جثة شخص أربعيني في ظروف غامضة داخل مسكنه وتكثف الاجهزه الامنيه من جهودها لكشف غموض الواقعة للتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة شخص أربعيني داخل مسكنه بنطاق دائرة القسم.

تحرك تنفيذي عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وشكل فريق بحث جنائي من قسم شرطة أول طنطا لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهات جنائية في الحادث من عدمه.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.