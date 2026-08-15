صلاح يبدأ رحلة المجد من إسطنبول.. هل يكتب الفرعون المصري الفصل الأول من حكايته مع طرابزون؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، مساء السبت، إلى مدينة إسطنبول التركية، حيث يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض أول اختبار رسمي له بقميص طرابزون سبور، عندما يواجه الفريق مضيفه قاسم باشا في افتتاح منافسات الدوري التركي لموسم 2026-2027.

ليلة استثنائية تنتظرها الجماهير العربية

ولا تبدو المباراة مجرد مواجهة عادية في الجولة الأولى من المسابقة، بل تحمل في طياتها قصة جديدة لبطل اعتادت الجماهير رؤيته يتألق في الملاعب الأوروبية، قبل أن يقرر خوض مغامرة مختلفة قد تعيد رسم ملامح مسيرته الكروية.

من ليفربول إلى طرابزون بداية فصل جديد

قبل أيام قليلة فقط، أنهى صلاح واحدة من أنجح التجارب في تاريخ اللاعبين العرب داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أسدل الستار على رحلته مع ليفربول، ليبدأ تحديًا جديدًا مع أحد أبرز الأندية التركية.

وأعلن طرابزون سبور رسميًا تعاقده مع قائد المنتخب المصري في السادس من أغسطس الجاري، بعقد يمتد حتى عام 2028، في صفقة وُصفت بأنها واحدة من أكبر الصفقات التي شهدتها الكرة التركية خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا للتقارير المتداولة، سيحصل النجم المصري على راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو، إلى جانب حوافز إضافية ومزايا تسويقية مرتبطة بالعقد.

خبر سار لجماهير الفرعون المصري

خلال الساعات الأخيرة، تلقى عشاق صلاح دفعة معنوية كبيرة بعدما أعلن الجهاز الفني لطرابزون سبور قائمة الفريق المتجهة إلى إسطنبول، والتي ضمت اسم اللاعب ضمن 21 عنصرًا تم اختيارهم لخوض المباراة.

ويعني وجود صلاح في القائمة أنه أصبح مؤهلًا للمشاركة رسميًا، سواء ضمن التشكيلة الأساسية أو كبديل خلال اللقاء.

وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجًا تدريبيًا خاصًا للنجم المصري منذ وصوله إلى تركيا، بهدف تسريع عملية اندماجه مع الفريق ورفع جاهزيته البدنية قبل انطلاق الموسم.

مدرب طرابزون: صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم

لم يخفي المدير الفني فاتح تيكي إعجابه بالنجم المصري، مؤكدًا أن انضمامه يمثل إضافة استثنائية للفريق.

ووصف المدرب التركي صلاح بأنه واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حققها في الدوري الإنجليزي جعلته يمتلك واحدة من أبرز المسيرات الاحترافية في كرة القدم الحديثة.

ورغم ذلك، شدد تيكي على أن كرة القدم لعبة جماعية، وأن الفريق لن يعتمد على لاعب واحد مهما بلغت قيمته الفنية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة قاسم باشا وطرابزون سبور في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

ومن المقرر أن تُبث المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، مع إتاحتها أيضًا عبر المنصات الرقمية التابعة للشبكة.

ويبقى السؤال الأبرز هل ينجح محمد صلاح في تحويل ظهوره الأول إلى ليلة تاريخية تمنح جماهير طرابزون سببًا إضافيًا للحلم؟ الإجابة ستُكتب على أرض الملعب، عندما تنطلق صافرة البداية وتبدأ أولى صفحات الحكاية الجديدة للفرعون المصري في الملاعب التركية.