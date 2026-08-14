قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تتحدى واشنطن .. الخارجية: مضيق هرمز الآن وسيظل إيرانيا دائما
2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس
ترامب : قضينا على الصفوف الثلاثة الأولى في إيران ولا أجد أحد للتفاوض
محمد رمضان يقتحم مسرح حفلته بسيارة فارهة في الساحل الشمالي
لطلاب الثانوية والدبلومات.. شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان
وزير الأوقاف يزور مفتي الجمهورية للاطمئنان على صحته
أشارككم فرحتي الكبرى.. القارئ محمد كامل يعلق على فوزه بالمركز الثاني بجائزة محمد السادس
الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الأولى
تامر حسني يشعل أولى حفلاته بعد وفاة والده في رأس الحكمة | شاهد
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 .. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
الولايات المتحدة تهدد بـ«شلّ إيران».. خطوات غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. استقبال استثنائي لمحمد صلاح في إسطنبول قبل ظهوره الأول مع طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

حظي النجم المصري محمد صلاح باستقبال استثنائي لدى وصوله إلى مدينة إسطنبول، في أول رحلة رسمية له مع فريقه الجديد طرابزون سبور، استعدادًا لانطلاق مشواره في الدوري التركي خلال الموسم الجديد.

صلاح يظهر للمرة الأولى مع بعثة طرابزون

ووصلت بعثة طرابزون سبور، بقيادة المدير الفني فاتح تيكي، إلى مطار إسطنبول مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة قاسم باشا في افتتاح منافسات الدوري التركي لموسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء السبت على ملعب «رجب طيب أردوغان»، في بداية رحلة الفريق بالموسم الجديد، وسط حالة من الترقب الجماهيري لمشاركة محمد صلاح بقميص النادي التركي.

وشهدت قائمة طرابزون سبور المتجهة إلى إسطنبول وجود صلاح للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الفريق، بعدما شارك في الفترة الماضية في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

حراسة خاصة تحيط بالنجم المصري

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وصول بعثة طرابزون سبور إلى مطار إسطنبول، حيث حظي الفريق باستقبال جماهيري كبير، بينما كان الاهتمام الأكبر منصبًا على محمد صلاح.

وظهر قائد منتخب مصر محاطًا بحارس شخصي مكلف بتأمينه، قبل أن يتوجه برفقة زملائه إلى حافلة الفريق استعدادًا للتوجه إلى مقر الإقامة.

ويعكس الاستقبال حجم الاهتمام الذي يحظى به صلاح في تركيا منذ الإعلان عن انتقاله إلى طرابزون سبور.

هل يبدأ صلاح من مقاعد البدلاء؟

وتشير المؤشرات القادمة من الجهاز الفني لطرابزون سبور إلى إمكانية ظهور محمد صلاح في مباراة قاسم باشا، لكن من المرجح أن يبدأ اللقاء من مقاعد البدلاء، في ظل انضمامه إلى الفريق قبل فترة قصيرة وعدم خوضه فترة إعداد كاملة مع زملائه.

ومن المنتظر أن يحدد فاتح تيكي موقفه النهائي من مشاركة النجم المصري وفقًا لحالته البدنية وجاهزيته قبل المباراة.

بداية جديدة بعد ليفربول

وانضم محمد صلاح إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر لمدة عامين، عقب نهاية عقده مع ليفربول في 30 يونيو الماضي، ليبدأ بذلك تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية بعد سنوات حافلة بالإنجازات مع النادي الإنجليزي.

وتتجه أنظار جماهير طرابزون سبور إلى مواجهة قاسم باشا، أملاً في مشاهدة صلاح بقميص الفريق للمرة الأولى، سواء من بداية المباراة أو خلال الشوط الثاني، في حدث ينتظره عشاق النادي والنجم المصري.

محمد صلاح إسطنبول طرابزون سبور الدوري التركي قاسم باشا رجب طيب أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

الذهب

بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم

ترشيحاتنا

تقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين

التضامن والهلال الأحمر يقدمان الدعم لأسر ضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

جانب من الجراحة

إنجاز طبي جديد بمستشفى القناطر الخيرية.. نجاح أول جراحة لتقويم الفكين بتقنيات التخطيط الرقمي

الفريق الطبي

ملحمة طبية في أشمون العام.. إجراء 94 عملية جراحية وقسطرة قلبية خلال 48 ساعة ضمن مبادرة يوم في حب مصر

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. تحظى باهتمام خاص

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز

برج الثور حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 ..إبتعد عن ردود الفعل السريعة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026..تحقق من المعلومات قبل إصدار أحكام

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج العذراء حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. خليك حذر في التعاملات المالية

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد