شاهد.. استقبال استثنائي لمحمد صلاح في إسطنبول قبل ظهوره الأول مع طرابزون سبور

حظي النجم المصري محمد صلاح باستقبال استثنائي لدى وصوله إلى مدينة إسطنبول، في أول رحلة رسمية له مع فريقه الجديد طرابزون سبور، استعدادًا لانطلاق مشواره في الدوري التركي خلال الموسم الجديد.

صلاح يظهر للمرة الأولى مع بعثة طرابزون

ووصلت بعثة طرابزون سبور، بقيادة المدير الفني فاتح تيكي، إلى مطار إسطنبول مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة قاسم باشا في افتتاح منافسات الدوري التركي لموسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء السبت على ملعب «رجب طيب أردوغان»، في بداية رحلة الفريق بالموسم الجديد، وسط حالة من الترقب الجماهيري لمشاركة محمد صلاح بقميص النادي التركي.

Trabzonspor kafilesini İstanbul’da taraftarlar karşıladı 💙❤️ pic.twitter.com/xWqOdfUL9N — 61saat (@61saat) August 14, 2026

وشهدت قائمة طرابزون سبور المتجهة إلى إسطنبول وجود صلاح للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الفريق، بعدما شارك في الفترة الماضية في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

حراسة خاصة تحيط بالنجم المصري

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وصول بعثة طرابزون سبور إلى مطار إسطنبول، حيث حظي الفريق باستقبال جماهيري كبير، بينما كان الاهتمام الأكبر منصبًا على محمد صلاح.

وظهر قائد منتخب مصر محاطًا بحارس شخصي مكلف بتأمينه، قبل أن يتوجه برفقة زملائه إلى حافلة الفريق استعدادًا للتوجه إلى مقر الإقامة.

ويعكس الاستقبال حجم الاهتمام الذي يحظى به صلاح في تركيا منذ الإعلان عن انتقاله إلى طرابزون سبور.

هل يبدأ صلاح من مقاعد البدلاء؟

وتشير المؤشرات القادمة من الجهاز الفني لطرابزون سبور إلى إمكانية ظهور محمد صلاح في مباراة قاسم باشا، لكن من المرجح أن يبدأ اللقاء من مقاعد البدلاء، في ظل انضمامه إلى الفريق قبل فترة قصيرة وعدم خوضه فترة إعداد كاملة مع زملائه.

ومن المنتظر أن يحدد فاتح تيكي موقفه النهائي من مشاركة النجم المصري وفقًا لحالته البدنية وجاهزيته قبل المباراة.

بداية جديدة بعد ليفربول

وانضم محمد صلاح إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر لمدة عامين، عقب نهاية عقده مع ليفربول في 30 يونيو الماضي، ليبدأ بذلك تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية بعد سنوات حافلة بالإنجازات مع النادي الإنجليزي.

وتتجه أنظار جماهير طرابزون سبور إلى مواجهة قاسم باشا، أملاً في مشاهدة صلاح بقميص الفريق للمرة الأولى، سواء من بداية المباراة أو خلال الشوط الثاني، في حدث ينتظره عشاق النادي والنجم المصري.