مبلغ كبير .. ماذا فعل محمود صلاح من أجل الانضمام إلى الأهلي؟

حسم النادي الأهلي، صفقة التعاقد مع محمود صلاح، لاعب منتخب مصر تحت 20 عامًا، ليصبح الجناح الشاب أحدث الوجوه المنضمة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن الأهلي إتمام التعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، بعد مفاوضات مع نادي غزل المحلة استمرت لفترة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

مطالب المحلة هددت الصفقة

لم تكن الصفقة سهلة كما يبدو، إذ واجهت مفاوضات الأهلي مع غزل المحلة عقبة مالية تمثلت في مطالبة النادي بالحصول على 40 مليون جنيه مصري مقابل الاستغناء عن اللاعب.

وحسب ما نقلته قناة «Modern MTI»، فإن هذه المطالب المالية كادت تؤدي إلى تعثر انتقال محمود صلاح إلى الأهلي، قبل أن تتدخل عوامل أخرى ساعدت في تقريب وجهات النظر وإنهاء الصفقة.

تضحية مالية من أجل الأهلي

المفاجأة الأكبر في تفاصيل الصفقة جاءت من جانب اللاعب نفسه، بعدما أشارت التقارير إلى أن محمود صلاح قرر التنازل عن 5 ملايين جنيه من قيمة راتبه السنوي مع الأهلي، في خطوة ساهمت في تسهيل إتمام انتقاله إلى النادي.

وبذلك سيحصل اللاعب في موسمه الأول مع الفريق الأحمر على مليون جنيه فقط، بعدما فضل التضحية بجزء كبير من مستحقاته من أجل تحقيق حلمه باللعب بقميص الأهلي.

وأعرب صلاح عقب الصفقة، عن سعادته بالانضمام للفريق، مؤكدا أنه اللعب للأهلي كان أحد أعظم أحلامه.

وقال صلاح في تصريحات عقب الانضمام للاهلي: “أول ما سمعت إن النادي الأهلي مهتم بالتعاقد معايا كنت مبسوط، أخويا اللي كان بيتفاوض فـ كنت كل شوية بسأله بقوله الموضوع وصل لإيه”.

وأضاف: “والدي كمان كنت بعدي عليه بالليل مكانش بيبقى لسة نام بيتابع الفيسبوك ويشوف ايه اللي بيتقال، فالموضوع كان كويس أوي للأسرة عندنا”.

واختتم: "الانتقال للنادي الأهلي يمثل لي تحقيق طموحي وطموح أسرتي، وإن شاء الله أستطيع تقديم أي إنجاز للأهلي".

سادس صفقات الأهلي الصيفية

بانضمامه إلى الأهلي، أصبح محمود صلاح سادس صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تحركات إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة تجمع بين الخبرة والشباب.

وسبق للأهلي التعاقد مع أكرم توفيق، إلى جانب المغربي سفيان بن جديدة والجزائري منصف بقرار، كما أتم النادي اتفاقات أخرى مع عدد من اللاعبين، من بينهم ثنائي إنبي أقطاي عبد الله وعلي محمود، بالإضافة إلى توفيق محمد ظهير بتروجت.