مهيب عبد الهادي يطرح سؤالًا عن تقييم صفقات الأهلي للموسم الجديد

طرح الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي سؤالًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن تقييم صفقات النادي الأهلي استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي

وكتب مهيب: «من 1 لـ10 ما تقييمك لمستوى صفقات الأهلي للموسم الجديد؟»، مستعرضًا أسماء الصفقات التي أبرمها الأهلي، ومن بينها سفيان بن جديدة، منصف بقرار، أقطاي، علي محمود، أكرم توفيق، محمود صلاح وتوفيق محمد.

وأشار مهيب إلى أن صفقة توفيق محمد لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن، في الوقت الذي تؤكد تقارير حديثة حسم الصفقة، إلى جانب محمود صلاح، مع اختلاف التفاصيل المتداولة حول القيمة المالية.