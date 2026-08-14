الدوري التركي.. محمد صلاح ضمن قائمة طرابزون لمواجهة قاسم باشا

أعلن فاتح تكه المدير الفني لفريق طرابزون سبور قائمة الفريق لمواجهة قاسم باشا والمقرر إقامتها غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري التركي.

وشهدت قائمة طرابزون سبور وجود النجم المصري محمد صلاح، المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

وجاءت قائمة طرابزون سبور كالتالي:

أندريه أونانا - أونورالب تشيفيكان - أحمد يلدريم - ستيفان سافيتش - تشيبويكي نوايوو - سينك أوزكاكار - سامت عكايدين - مصطفى اسكيهيلاتش - فاجنر بينا - سيدني لوبيز كابرال - بنيامين بوشواري - رسلان مالينوفسكي - مليح كاباساكال - أوزان توفان - ميتيهان ميماروجلو - آرال شمشير - نوح سافيولو - أوموت ناير - بول أونواتشو - رينيه ميتونجو - محمد صلاح.