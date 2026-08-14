مصطفى زيكو برفقة زوجته أمام المسجد النبوي.. صور

شارك مصطفى زيكو، نجم منتخب مصر ولاعب بيراميدز، متابعيه صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها برفقة زوجته أمام المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وأعرب زيكو عن سعادته بما وصل إليه خلال الفترة الماضية من نجاحات، وكتب تعليقا على الصورة: «الحمدلله على نعمة الوصول، وعلى كل نعمة أنعم الله بها علي».

وأضاف نجم منتخب مصر: «اللهم لك الحمد على ما مضى، وشكرا لك على كل ما حققته وعشته بفضلك وتوفيقك».

واختتم زيكو رسالته قائلا: «ويكتب لي فيه الخير والنجاح، ويجعل القادم أفضل بإذن الله»، في رسالة تعكس حالة التفاؤل التي يعيشها اللاعب استعدادا للموسم الجديد.

وكان مصطفى زيكو قد خطف الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفين خلال مشوار الفراعنة في البطولة، ليحظى بإشادة واسعة من الجماهير المصرية.