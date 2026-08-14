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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين خلال مواجهات الساحل الغربي اليمني

الحوثيون
الحوثيون
القسم الخارجي

تشهد جبهات القتال في الساحل الغربي اليمني تصعيداً ميدانياً متزايداً، بالتزامن مع عودة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين إلى عدد من خطوط التماس، وسط مؤشرات على اتساع رقعة العمليات العسكرية بعد فترة من الهدوء النسبي استمرت منذ الهدنة التي خففت حدة القتال واسع النطاق منذ عام 2022.

وأفادت القوات الحكومية اليمنية، وفق ما نقلته قناة «العربية»، بأن جماعة الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة خلال مواجهات على خطوط المواجهة في الساحل الغربي، دون إعلان حصيلة نهائية لأعداد القتلى والجرحى. وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري تشهده عدة جبهات يمنية، بينها الحديدة وتعز ومأرب وحضرموت.

وفي أحدث التطورات الميدانية، أعلنت مصادر عسكرية يمنية إحباط هجوم حوثي على جبهة البرح غربي محافظة تعز، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال الاشتباكات. وتُعد مناطق غرب تعز وامتداد الساحل الغربي من أبرز مناطق التماس بين القوات المناهضة للحوثيين والجماعة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية وقربها من البحر الأحمر وميناء المخا.

كما شهدت مدينة المخا، خلال الأيام الماضية، هجوماً حوثياً بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، أعلنت القوات اليمنية أنه أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة عسكريين وثلاثة مدنيين، وإصابة نحو 30 آخرين، فيما قالت القوات الحكومية إنها تمكنت من اعتراض عدد من المسيّرات المهاجمة.

ويأتي التصعيد الحالي في ظل تحذيرات أممية من أن اليمن يواجه أخطر احتمال للعودة إلى حرب واسعة النطاق منذ هدنة 2022، مع ارتفاع مستوى النشاط العسكري وتبادل الهجمات بين الحوثيين والقوات الحكومية. ودعا المبعوث الأممي هانس غروندبرغ جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، محذراً من أن استمرار المواجهات قد يقوض فرص التسوية ويزيد الأعباء الإنسانية على ملايين اليمنيين.

وبذلك، تعكس التطورات في الساحل الغربي تحولاً ميدانياً مقلقاً، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتحولها إلى صراع أكثر شمولاً، بما قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

الحوثيون اليمن ميناء المخا المخا صنعاء

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