لأول مرة منذ 16 عاما.. أمريكا تنفذ 3 عمليات إعدام في يوم واحد

نفذت الولايات المتحدة، أحكام إعدام بحق 3 أشخاص في ثلاث ولايات مختلفة في يوم واحد، وأُفيد بأن الأشخاص الثلاثة الذين أُعدموا ارتكبوا جرائم مختلفة. وذلك لأول مرة منذ عام 2010 .

ووفقا لمركز معلومات العمليات (OMM)، فإن عمليات الإعدام جرت في ثلاث ولايات مختلفة، ما يُسلط الضوء على لحظة فارقة في النقاش الدائر بالبلاد حول عقوبة الإعدام.

الحقنة القاتلة

وفقا لصحيفة "يو اس إيه توداي" نُفذ أول حكم إعدام في أوكلاهوما، حيث أُعدم كارلوس كويستا رودريجيز، البالغ من العمر 70 عامًا، بالحقنة القاتلة، وكان قد أُدين بقتل زوجته عام 2003، ورغم تقديمه التماساتٍ استندت إلى معاناته من مشاكل نفسية، إلا أن السلطات رفضت طلباته بالعفو.

بعد نحو ساعة من تنفيذ حكم الإعدام في أوكلاهوما، نُفذ حكم الإعدام بحق داريل هاينز، البالغ من العمر 66 عامًا، في ولاية تينيسي.

كان هاينز ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بتهمة قتل موظف فندق عام 1985، وقدّم فريقه القانوني التماسًا لوقف الإعدام، مستندًا إلى إعاقته الجسدية ومرضه الشديد، إلا أن الالتماسات باءت بالفشل في نهاية المطاف.

جريمة اغتصاب وقتل طفلة

نُفذ الإعدام الثالث والأخير في ذلك اليوم في ولاية ألاباما، حيث أُعدم جيريمي ويليامز البالغ من العمر 42 عامًا، وكان ويليامز قد أُدين باغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات عام 2021، وتشير التقارير إلى أن ويليامز تنازل عن حقه في تقديم أي استئناف.

عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة

لا تزال عقوبة الإعدام قانونية في 27 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية، ورغم أن آخر مرة سُجلت فيها ثلاث عمليات إعدام في يوم واحد كانت في 7 يناير 2010، تشير الإحصاءات الحديثة إلى تذبذب في تطبيق عقوبة الإعدام في مختلف أنحاء البلاد.

ففي العام الماضي، أُعدم 47 شخصًا على مستوى الولايات المتحدة، بزيادة ملحوظة عن 25 عملية إعدام سُجلت في العام السابق، حيث استحوذت ولاية فلوريدا على نسبة كبيرة من هذه الحالات بواقع 19 عملية إعدام.