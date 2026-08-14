قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف السلام
مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور
وزير الخارجية العراقي: دعمنا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة «ثابت»
مسئول أمريكى: دور الجيش أساسي للحفاظ على الاستقرار في لبنان
تقارير صحفية تكشف عن تحركات قوية لإحداث تغييرات في قيادة «فيفا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة منذ 16 عاما.. أمريكا تنفذ 3 عمليات إعدام في يوم واحد

أمريكا تنفذ 3 عمليات إعدام في يوم واحد
أمريكا تنفذ 3 عمليات إعدام في يوم واحد
خاطر عبادة

نفذت الولايات المتحدة، أحكام إعدام بحق 3 أشخاص في ثلاث ولايات مختلفة في يوم واحد، وأُفيد بأن الأشخاص الثلاثة الذين أُعدموا ارتكبوا جرائم مختلفة. وذلك لأول مرة منذ عام 2010 .

ووفقا لمركز معلومات العمليات (OMM)، فإن عمليات الإعدام جرت في ثلاث ولايات مختلفة، ما يُسلط الضوء على لحظة فارقة في النقاش الدائر بالبلاد حول عقوبة الإعدام.

الحقنة القاتلة

وفقا لصحيفة "يو اس إيه توداي" نُفذ أول حكم إعدام في أوكلاهوما، حيث أُعدم كارلوس كويستا رودريجيز، البالغ من العمر 70 عامًا، بالحقنة القاتلة، وكان قد أُدين بقتل زوجته عام 2003، ورغم تقديمه التماساتٍ استندت إلى معاناته من مشاكل نفسية، إلا أن السلطات رفضت طلباته بالعفو.

بعد نحو ساعة من تنفيذ حكم الإعدام في أوكلاهوما، نُفذ حكم الإعدام بحق داريل هاينز، البالغ من العمر 66 عامًا، في ولاية تينيسي. 
كان هاينز ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بتهمة قتل موظف فندق عام 1985، وقدّم فريقه القانوني التماسًا لوقف الإعدام، مستندًا إلى إعاقته الجسدية ومرضه الشديد، إلا أن الالتماسات باءت بالفشل في نهاية المطاف.

جريمة اغتصاب وقتل طفلة

نُفذ الإعدام الثالث والأخير في ذلك اليوم في ولاية ألاباما، حيث أُعدم جيريمي ويليامز البالغ من العمر 42 عامًا، وكان ويليامز قد أُدين باغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات عام 2021، وتشير التقارير إلى أن ويليامز تنازل عن حقه في تقديم أي استئناف.

عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة

لا تزال عقوبة الإعدام قانونية في 27 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية، ورغم أن آخر مرة سُجلت فيها ثلاث عمليات إعدام في يوم واحد كانت في 7 يناير 2010، تشير الإحصاءات الحديثة إلى تذبذب في تطبيق عقوبة الإعدام في مختلف أنحاء البلاد.

ففي العام الماضي، أُعدم 47 شخصًا على مستوى الولايات المتحدة، بزيادة ملحوظة عن 25 عملية إعدام سُجلت في العام السابق، حيث استحوذت ولاية فلوريدا على نسبة كبيرة من هذه الحالات بواقع 19 عملية إعدام.

أمريكا عقوبة الإعدام في أمريكا الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

الواقعة

الداخلية تضبط شخصاً أضرم النار في متعلقات والدته بأشمون في المنوفية

إسعاف

قسمتا حبة الغلة بينهما.. وفاة طالبتين بالصف الثالث الإعدادي في القناطر الخيرية

برنامج مشروعك

محافظ المنوفية: برنامج مشروعك وفر 46 فرصة عمل جديدة بتمويل 7 ملايين جنيه

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد