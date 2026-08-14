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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسكويت بالفحم بدل الكاكاو.. استخدام مادة E153 للغش واكتساب اللون الأسود

بسكويت مغشوش بالفحم النباتي
بسكويت مغشوش بالفحم النباتي
محمد غالي

بسكويت مغشوش بالفحم النباتي.. في واقعة أثارت حالة من الصدمة والاستنكار، تمكنت الأجهزة التموينية والرقابية بمحافظة القليوبية من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت بمركز ومدينة كفر شكر.

بسكويت مغشوش بالفحم النباتي

بعد الكشف عن استخدام مواد غير مصرح بها وخامات منتهية الصلاحية في تصنيع بسكويت مغشوش بالفحم النباتي، بدلا من الكاكاو لإكساب البسكويت لونه الأسود.

بسكويت مغشوش بالفحم النباتي

وكشفت الحملة عن ضبط نحو 1.8 طن من الخامات والمنتجات الفاسدة داخل المصنع، الذي كان يعمل خارج المنظومة الرسمية، فيما جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بسكويت مغشوش بالفحم النباتي

استخدام الفحم النباتي بدلا من الكاكاو

وجاءت عملية الضبط خلال حملة مكثفة نفذتها مديرية التموين بالقليوبية بالتنسيق مع إدارة تموين كفر شكر وإدارة التجارة الداخلية، حيث كشفت أعمال التفتيش عن استخدام مادة تحمل الرمز E153، وهي الفحم النباتي، كبديل منخفض التكلفة عن الكاكاو بهدف منح البسكويت اللون الأسود.

بسكويت مغشوش بالفحم النباتي

كما تبين استخدام خامات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، إلى جانب عدم وجود فواتير أو مستندات تثبت مصادر تلك المواد، بما يخالف الاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول وتصنيع المنتجات الغذائية.

بسكويت مغشوش بالفحم النباتي

ضبط خامات ومنتجات منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الخامات والمنتجات، من بينها برميل جلوكوز منتهي الصلاحية بوزن 100 كجم، و3 كراتين من الزبدة منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 30 كجم، فضلا عن برميل بلاستيكي يحتوي على مادة الفحم النباتي المستخدمة في التصنيع.

كما شملت المضبوطات 50 كرتونة من البسكويت تام الصنع، بوزن 7 كجم للكرتونة، إلى جانب 55 شيكارة من البسكويت المستخدم في إعادة التصنيع، بإجمالي وزن بلغ نحو 1100 كجم.

مصنع يعمل خارج المنظومة الرسمية

وأوضحت أعمال التفتيش أن المصنع كان يعمل دون ترخيص، ويستخدم مواد غير مطابقة في إنتاج أنواع مختلفة من البسكويت، بينها البسكويت العادي والبسكويت المخصص لصناعة الآيس كريم.

وأثارت الواقعة تساؤلات حول حجم النشاط الذي كان يمارسه المصنع، خاصة في ظل اتساع مساحته وكثافة العمالة الموجودة به، فضلا عن حركة الشاحنات المرتبطة بنقل الخامات وتوزيع المنتجات، والتي كانت تصل إلى الأسواق قبل اكتشاف المخالفات خلال الحملة الرقابية.

بسكويت مغشوش بالفحم النباتي

التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة

وأكدت الجهات المختصة التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصنع، مع تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة، التي تتولى استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونا بشأن المخالفات التي كشفت عنها أعمال التفتيش.

بسكويت مغشوش بالفحم النباتي

وتأتي الواقعة في إطار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية، وضبط المنشآت التي تستخدم خامات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك في تصنيع الأغذية.

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