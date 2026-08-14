تموين أسوان يضبط أكياس سكر ناقص الوزن في نصر النوبة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية التموين لتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية ، والتصدى لأى محاولات للتلاعب فى السلع المدعمة أو الإضرار بحقوق المواطنين .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدولة المصرية بالحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وضمان وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها بالكميات والمواصفات المقررة .

تشديد الرقابة على السلع المدعمة

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان ، وبمتابعة من المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين ، تمكنت إدارة تموين مركز نصر النوبة من ضبط أكياس من السكر التموينى المدعم المخصص للصرف للمواطنين حاملى البطاقات التموينية، وذلك بفرع الجملة بقرية عنيبة، بعد ثبوت وجود عجز فى وزن الأكياس بالمخالفة للأوزان المقررة.

ضبط السكر ناقص الوزن

وأوضحت مديرية التموين أن كمية العجز بلغت 111.5 جرام فى كل كيس من أكياس السكر المضبوطة، وهو ما يمثل مخالفة للضوابط والإشتراطات المنظمة لتداول وصرف السلع التموينية المدعمة ، ويؤثر على حقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم.

إجراءات قانونية حاسمة

وفور ضبط المخالفة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة بإعتبارها حيازة سكر تموينى ناقص الوزن وعرضه على النيابة العامة ، مع التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

تؤكد محافظة أسوان إستمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول وصرف السلع التموينية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من الإلتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، والحفاظ على أموال الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالفات تمس حقوق المواطنين.