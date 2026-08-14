قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة
زاد 5 جنيهات.. سعر الذهب الآن في مصر
أول تعليق من ماريسكا بشأن إمكانية رحيل رودري
عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب
الغسالة أنهت حياة صغير في مغاغة بالمنيا.. ماذا حدث؟
أعلى درجة حرارة.. الحر الشديد في كوريا الجنوبية يتلف المحاصيل الزراعية
إصابة 15 شخصًا بحادث تصادم ميكروباص برصيف في مطروح
بسبب صلاة الفجر.. دقائق داخل المسجد تنقذ شابا من التفحم في حادث مروع بالسويس
الحرس الثوري يعلن تدمير مسيّرة من طراز MQ-9 في هرمزغان
أنغام تحيي حفلا استثنائيا في جدة وتطل على جمهورها عبر MBC مصر.. الليلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالرصاص منازل في ريف درعا الغربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين أسوان يضبط أكياس سكر ناقص الوزن في نصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية التموين لتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية ، والتصدى لأى محاولات للتلاعب فى السلع المدعمة أو الإضرار بحقوق المواطنين .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدولة المصرية بالحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وضمان وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها بالكميات والمواصفات المقررة .

تشديد الرقابة على السلع المدعمة

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان ، وبمتابعة من المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين ، تمكنت إدارة تموين مركز نصر النوبة من ضبط أكياس من السكر التموينى المدعم المخصص للصرف للمواطنين حاملى البطاقات التموينية، وذلك بفرع الجملة بقرية عنيبة، بعد ثبوت وجود عجز فى وزن الأكياس بالمخالفة للأوزان المقررة.

ضبط السكر ناقص الوزن

وأوضحت مديرية التموين أن كمية العجز بلغت 111.5 جرام فى كل كيس من أكياس السكر المضبوطة، وهو ما يمثل مخالفة للضوابط والإشتراطات المنظمة لتداول وصرف السلع التموينية المدعمة ، ويؤثر على حقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم.

إجراءات قانونية حاسمة

وفور ضبط المخالفة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة بإعتبارها حيازة سكر تموينى ناقص الوزن وعرضه على النيابة العامة ، مع التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

تؤكد محافظة أسوان إستمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول وصرف السلع التموينية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من الإلتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، والحفاظ على أموال الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالفات تمس حقوق المواطنين.

أسوان محافظة اسوان اخبار محاظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

الاهلي

مفاجآت في صفقتي انضمام محمود صلاح وتوفيق محمد لـ الأهلي

عبد الله السعيد

ناقد رياضي: عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع الزمالك.. وترحيب برحيل بيزيرا

هيثم حسن

هيثم حسن: هاتفي اشتعل بالاتصالات بعد مباراة الأرجنتين.. ومكالمة حسمت قراري

الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشأن موقف بتروجيت من صفقة توفيق محمد للأهلي

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

العنب والموز

الموز أم العنب.. أيهما أفضل من حيث البوتاسيوم ومضادات الأكسدة ؟

الجوافة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟.. فوائد صحية تجعلها من أفضل الفواكه

الحمل

مشروبات يجب على الحامل تجنبها أو الحد منها حفاظا على صحة الأم والجنين

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد